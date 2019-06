Lieke Martens heeft goede hoop dat ze zaterdag in de kwartfinale van het WK tegen Italië inzetbaar is. Volgens de aanvaller van de Oranjevrouwen gaat het de goede kant op in het herstel van haar teenblessure.

"Ik kan nu alweer meer dan gisteren. Het gaat vooruit", aldus Martens donderdag op het persmoment van de Oranjevrouwen in het spelershotel in Valenciennes.

Woensdag, een dag na de 2-1 zege op Japan, zat Martens nog even in een rolstoel om haar teen te ontlasten tijdens het reizen van Rennes naar Valenciennes. En donderdagochtend trainde ze nog niet mee, al pakten meer spelers rust.

"Maar het voelt echt al beter aan", zegt Martens. "Daarom heb ik er vertrouwen in dat ik kan spelen zaterdag. Nog 48 uur tot de wedstrijd tegen Italië en in die tijd kan heel veel gebeuren."

Lieke Martens trainde donderdag apart van de groep op een hometrainer. (Foto: Pro Shots)

'Roord stapte op mijn andere voet'

Martens liep de blessure niet op tijdens het duel met Japan. Ze heeft al langer last van haar teen, maar niet zo erg als nu. "De reactie is wat heftiger dan na eerdere wedstrijden dit WK. Het is klein, maar het kan wel zeer doen."

Dat Jill Roord tijdens het juichen na het duel met Japan op de voet van Martens stond, heeft er volgens de buitenspeler niets mee te maken. "Jill stapte op mijn andere voet. Mijn blessure zit links en zij stapte op mijn rechtervoet. Het doet altijd pijn als iemand op je voet staat, maar dat maakte voor deze blessure niet uit."

De 26-jarige Martens sluit niet uit dat ze zaterdag in Valenciennes pijnstillers neemt om aan de aftrap te kunnen staan. "Als topsporter doe je er alles aan om op een WK te kunnen spelen. Het wordt dealen met de pijn, maar ik denk dat dat wel te doen is. Ik kan wat hebben en dus is de insteek dat ik gewoon ga spelen zaterdag."

Nederland tegen Italië begint zaterdag om 15.00 uur in Valenciennes. Als Oranje wint, speelt het in de halve finale tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Duitsland tegen Zweden. De aftrap van dat duel is zaterdag om 18.30 uur in Rennes.