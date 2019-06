De Engelse bondscoach Phil Neville kijkt met veel vertrouwen uit naar de kwartfinale tegen Noorwegen. De oud-prof ziet dat zijn ploeg het veelbesproken achtstefinaleduel met Kameroen goed heeft verwerkt en veel zin heeft in de wedstrijd van donderdagavond op het WK in Frankrijk.

"Mijn speelsters lijken relaxed, blij en klaar om te winnen. Hoe groter de wedstrijd, hoe meer ze het lijken te willen", aldus Neville op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd in Le Havre. "Momenteel gaat alles goed en hebben we het momentum."

De Engelse vrouwen maken tot nu toe indruk op het WK. De nummer drie van de FIFA-ranking won alle vier de duels in Frankrijk en hoefde pas één tegentreffer te incasseren.

"En we gaan niks veranderen nu we in de kwartfinales staan", stelde Neville. "We denken niet aan verliezen. Mijn vrouw denkt daar wel aan, maar ik denk nooit aan 'wat als'. We hebben het team goed voorbereid en de speelsters zijn goed in vorm."

De Engelse vrouwen kregen veel overtredingen te verwerken tegen Kameroen. (Foto: Pro Shots)

'Speelsters waren in soort shocktoestand'

De grootste test voor Engeland dit WK was het achtstefinaleduel met Kameroen, al kwam dat vooral door het opvallende gedrag van het Afrikaanse team.

Neville sprak er na de 3-0-zege schande van dat de Kameroense speelsters tijdens het duel woedend reageerden op enkele beslissingen van de VAR en zelfs even leken te dreigen om te stoppen met voetballen. De FIFA is inmiddels een onderzoek gestart.

Neville, die trots was op hoe zijn ploeg omging met het gedrag van Kameroen, vertelde woensdag dat zijn speelsters vlak na de achtste finale "allemaal in een soort shocktoestand waren".

Dat veranderde toen de Engelse vrouwen terug in het hotel kwamen, waar voorzitter Greg Clarke van de Engelse voetbalbond FA een toespraak hield. "Greg had een fantastische speech voor de speelsters over hun gedrag en hoe belangrijk dat was in deze situatie", aldus Neville. "Hij zei dat hij heel trots was en dat ze het heel goed gedaan hadden onder lastige omstandigheden."

"Ik denk dat ze toen begonnen te verwerken wat ze allemaal hadden meegemaakt op het veld. En vervolgens dachten ze: weet je wat, we zitten in de zone, we zijn mentaal sterk. En dat is wederom een drempel die ze zijn overgegaan."

Engeland viert de zege op Noorwegen op het WK van 2015. De Engelse vrouwen reikten vier jaar geleden tot de halve finales. (Foto: ANP)

Noorwegen wil revanche voor WK 2015

Vier jaar geleden won Engeland in de achtste finales van het WK met 2-1 van de Noorse vrouwen, die momenteel twaalfde staan op de FIFA-ranking.

"Het zal wel een beetje als een revanche voelen als we winnen", gaf de Noorse keeper Ingrid Hjelmseth toe. "Het was een lastig duel in 2015. De Engelsen hebben zich sindsdien goed ontwikkeld, dus het belooft een interessante wedstrijd te worden."

Noorwegen tegen Engeland, de eerste kwartfinale van het WK, begint donderdag om 21.00 uur.