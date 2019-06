Lieke Martens heeft donderdag bij de Oranjevrouwen apart getraind van de groep. De aanvaller liep in het duel in de achtste finales van het WK tegen Japan (2-1) een voetblessure op.

Martens zat donderdag op de hometrainer, terwijl de groep op het veld van het Stade Christoph Laurent in Valenciennes trainde onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman.

De medische staf van Oranje neemt zo min mogelijk risico met de linksbuiten. Zo arriveerde zij woensdag in een rolstoel op het station van Rennes, waar Oranje de trein nam naar Valenciennes. Daar staat zaterdag de kwartfinale tegen Italië op het programma.

Martens strompelde donderdag van en naar de hometrainer aan de rand van het trainingsveld. De KNVB heeft nog niks gemeld over de ernst van de kwetsuur.

Martens liep de blessure op bij het juichen na het maken van de 2-1 tegen Japan. "Er ging iemand op mijn voet staan", vertelde de linksbuiten al direct na de wedstrijd in het Roazhon Park. "Dat kan gebeuren."

De Oranjevrouwen trainden zonder Lieke Martens, Merel van Dongen en Stefanie van der Gragt. (Foto: Pro Shots)

Ook Miedema en Van der Gragt hebben pijntjes

Er zijn bij Oranje ook wat zorgen over de fysieke gesteldheid van Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt, Jackie Groenen en Vivianne Miedema. Zij zijn niet ongeschonden uit de strijd gekomen tegen Japan.

Van Dongen en Van der Gragt zaten donderdag net als Martens op de hometrainer. Miedema trainde helemaal niet. De spits bekeek de sessie vanaf de kant.

Het duel in de kwartfinales tussen Nederland en Italië wordt zaterdag om 15.00 uur gespeeld in het Stade du Hainaut in Valenciennes. De verwachting is dat het tijdens de wedstrijd bloedheet zal zijn.

De FIFA stelde donderdag de Uruguayaanse Claudia Umpiérrez aan als de scheidsrechter voor het duel.