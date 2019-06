Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina staat pal achter enkele controversiële beslissingen die door de VAR zijn genomen tijdens het WK voor vrouwen in Frankrijk.

Met name de beslissingen om strafschoppen over te laten nemen als de keeper te vroeg van de lijn komt, is bij een aantal deelnemers slecht gevallen. Het gebeurde dit toernooi al drie keer dat een gemiste strafschop om die reden overgenomen mocht worden.

De regel is per 1 juni officieel ingevoerd en geldt voor alle competities, waarin gebruik van de videoarbiter wordt gemaakt. "Dit toernooi is geen experiment", zei de voormalig toparbiter dan ook tegen de BBC. "Het WK is ons toptoernooi van het jaar."

Hij is verrast door de kritiek over de strafschoppen. "De VAR kan niet blind zijn of iets negeren. Als je de middelen tot je beschikking hebt om iets te checken, moet je die gebruiken."

De FIFA heeft naar aanleiding van klachten wel aangepast dat keepers die te vroeg van hun lijn komen, geen geel meer krijgen. Maar dat neemt niet weg dat de regel in de basis gewoon van kracht blijft.

"Als iets in de regels staat, moet je dat naleven", aldus Collina. "Het gaat er dan niet om of je een beetje van je lijn komt, of juist heel veel. Het gaat erom dát je van je lijn komt. En dat kunnen we nu makkelijk bekijken met de technologie."

Met name Kameroen wond zich dit toernooi op over beslissingen van de VAR. (Foto: Pro Shots)

'98,18 procent van beslissingen juist'

Volgens de cijfers van de FIFA is door toedoen van de VAR 98,18 procent van de beslissingen op het WK in Frankrijk juist geweest. Zonder VAR zou dat 92,51 procent zijn geweest.

Die cijfers zijn volgens Collina vergelijkbaar met het WK voor de mannen van vorig jaar in Rusland. "Uiteindelijk gaat het erom dat de juiste beslissing wordt genomen. Er zijn dit jaar weinig fouten gemaakt en de fouten die wel zijn gemaakt, hebben geen invloed op de uitslagen gehad."

In Engeland, waar de VAR komend seizoen voor het eerst wordt gebruikt, wordt al geopperd om de laatste toevoeging aan de regels niet toe te passen. Volgens Collina is dat geen optie. "De regels gelden voor alle landen en competities. Je mag niet zelf bepalen welke regels je wel en niet naleeft."