De Amerikaanse president Donald Trump is niet onder de indruk van de kritiek van de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe. De 33-jarige aanvaller kondigde aan niet naar het Witte Huis te komen als zij met de Verenigde Staten wereldkampioen wordt.

"Ik ben een groot fan van de Amerikaanse voetbalsters, maar Megan moet eerst winnen voordat ze praat", schrijft Trump woensdag op Twitter. "We hebben de ploeg nog niet uitgenodigd, maar dat doe ik nu wel."

"Of ze nu winnen of verliezen, Megan moet respect hebben voor ons land, het Witte Huis en onze vlag", vervolgt de Amerikaanse president. "Ook omdat er zo veel voor haar en haar ploeg is gedaan. Wees trots op de vlag die je draagt. De Verenigde Staten doen het geweldig."

Rapinoe maakt deel uit van de Amerikaanse ploeg die in Frankrijk als topfavoriet voor de wereldtitel wordt gezien. Eerder op woensdag gaf ze aan niet naar het Witte Huis te komen bij een wereldtitel van de VS, dat vrijdag in de kwartfinales het gastland treft.

"Ik ga niet naar het fucking Witte Huis", stelde Rapinoe. "Ik denk ook niet dat we worden uitgenodigd. Trump nodigt geen teams uit waarvan het mogelijk is dat ze weigeren."

De speelster van Seattle Reign weet niet of de rest van het team er ook zo over denkt. "Ik heb geen idee. Ik weet niet van andere speelsters op wie ze hebben gestemd. Ik hoop dat niemand op hem gestemd heeft."

De Amerikaanse vrouwen vieren de overwinning op Spanje (2-1) in de achtste finales. (Foto: Pro Shots)

Rapinoe zingt nooit mee tijdens volkslied

Het is niet de eerste keer dat Rapinoe zich zo opstelt tegen haar land. Tijdens het volkslied zingt ze bewust niet mee en weigert ze haar hand op de borst te leggen.

In het verleden knielde ze vaak tijdens het volkslied, uit solidariteit Colin Kaepernick. De American footballer protesteerde daarmee tegen politiegeweld tegen donkere mensen en zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door tientallen spelers.

Vorig jaar gaven NBA-sterspelers LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Stephen Curry (Golden State Warriors) aan dat de kampioen afziet van het traditionele bezoek aan het Witte Huis. Trump liet vervolgens weten dat hij de teams niet zou uitnodigen.