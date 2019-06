Shanice van de Sanden is blij en trots na de 2-1-zege van de Oranjevrouwen dinsdag in de achtste finales van het WK tegen Japan, al leverde ze opnieuw geen bijdrage met een goal of een assist. Bovendien werd de buitenspeler voor de derde keer dit toernooi gewisseld door bondscoach Sarina Wiegman.

"Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd, want we zijn door en dat is het allerbelangrijkste. Het gaat om de teamprestatie", aldus Van de Sanden.

De 26-jarige Van de Sanden speelde 68 minuten mee in het Roazhon Park in Rennes, waarna ze vervangen werd door Lineth Beerensteyn. Vanaf de kant zag ze Oranje onder grote druk staan, maar door een penalty in de negentigste minuut werd Japan wel verslagen. Lieke Martens bleef koel vanaf de stip en maakte haar tweede goal van de wedstrijd. "Ik ben trots op Lieke", zegt Van de Sanden. "Op het moment dat ze er moest staan, stond ze er."

Van de Sanden zelf wacht nog op haar eerste goal dit WK en alleen tegen Kameroen gaf ze een assist. "Het is jammer dat ik tegen Japan geen goal of assist geleverd heb, maar ik denk dat ik een betere wedstrijd heb gespeeld dan tegen Canada. De eerste helft zat ik er lekker in."

Shanice van de Sanden viert feest na de zege op Japan. (Foto: ANP)

'Het team en de staf staan achter me'

De aanvaller van Olympique Lyon zegt zich geen zorgen te maken over een eventueel verlies van haar basisplaats, al maakt Beerensteyn, die haar steeds verving, een goede indruk dit WK.

"Ik weet wat ik kan en heb vertrouwen in mezelf. Het team en de staf staan achter me. En zoals ik al zei: het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Natuurlijk baalde ik ervan toen ik gewisseld werd, maar het draait niet om mij. We hebben een historische prestatie neergezet door voor het eerst de kwartfinales van het WK te bereiken. Daar mogen we allemaal van genieten."

In die kwartfinale stuit Oranje op Italië, dat dinsdag met 2-0 te sterk was voor China. De Italianen zijn de verrassing van het toernooi, nadat ze twintig jaar ontbraken op een WK. "Italië zit in een flow", beseft Van de Sanden. "Wat wij twee jaar geleden op het EK hadden, maken zij nu mee. Het is echt een team en ze stralen plezier uit, maar dat hebben wij ook. Het wordt een mooie wedstrijd."

Nederland tegen Italië begint zaterdag om 15.00 uur in Stade du Hainaut in Valenciennes, dat een capaciteit van 25.000 heeft. Als Oranje wint, dan treft de ploeg op woensdag 3 juli in de halve finale in Lyon de winnaar van de kwartfinale tussen Duitsland en Zweden. De finale van het WK is op zondag 7 juli en ook die wordt in Lyon gespeeld.