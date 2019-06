De wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Italië zaterdag in de kwartfinales van het WK in Frankrijk is uitverkocht. De bijna 25.000 zitplaatsen in het Stade du Hainaut in Valenciennes zullen allemaal bezet zijn.

De KNVB heeft zo'n tweeduizend kaarten verkocht aan Nederlandse fans. Houders van de Oranje ClubCard konden begin dit jaar voor het hele toernooi tickets kopen.

Mogelijk waren er woensdag via wereldvoetbalbond FIFA nog kaarten beschikbaar voor Nederlandse supporters, maar dat bleek aan het einde van de middag niet het geval.

Nederland-Italië, de derde van vier kwartfinales, begint zaterdag om 15.00 uur in het Stade du Hainaut in Valenciennes, een stad in het noorden van Frankrijk.

Oranjevrouwen keren terug naar bekende stad

De Oranjevrouwen keren terug naar de stad waar ze ook op een zaterdagmiddag de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen speelden. Zo'n vijftienduizend Nederlanders zagen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman toen met 3-1 winnen.

Dinsdag waren ongeveer tweeduizend Nederlanders in Rennes getuige van de late 2-1-zege op Japan (Lieke Martens benutte in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop) in de achtste finales.

Noorwegen-Engeland (donderdag om 21.00 uur in Le Havre), Frankrijk-Verenigde Staten (vrijdag om 21.00 uur in Parijs) en Duitsland-Zweden (zaterdag om 18.30 uur in Rennes) zijn de overige kwartfinales.