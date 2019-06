De Japanse bondscoach Asako Takakura vond de beslissing om de Oranjevrouwen dinsdagavond vlak voor tijd een penalty te geven erg wreed. Door de benutte strafschop van Lieke Martens won Nederland met 2-1 en plaatste het zich voor de kwartfinales op het WK voor vrouwen.

Scheidsrechter Melissa Borjas wees naar de stip toen Vivianne Miedema in de voorlaatste minuut haar schot tegen de arm van de Japanse Saki Kumagai zag belanden. De VAR ging na het bekijken van de beelden akkoord.

"Ik heb veel wrede besluiten gezien op dit WK van de VAR en helaas trof een ervan ons", zei een diep teleurgestelde Takakura. "Het is niet anders, we moeten het accepteren."

Japan was eerder in het duel in Rennes al op achterstand gekomen toen Martens scoorde uit een corner, maar Yui Hasegawa bracht nog voor rust de stand in evenwicht. In de tweede helft waren de beste kansen voor Japan, maar verzuimde de Aziatische ploeg door te drukken.

'Zijn ons bewust van fysieke beperkingen'

Voor Japan is het even wennen om al zo snel te sneuvelen op een WK. Bij de laatste twee edities schopte het land, dat zich nu vooral richt op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, het tot de finale.

Tegen Nederland leek Japan het bij vlagen vooral op fysieke kracht af te leggen, erkende Takakura. "We zijn ons bewust van onze fysieke beperkingen. Maar we zijn de wereldkampioen van 2011 en stonden in 2015 in de finale, dus we waren vastbesloten hier weer zo ver te komen."

"De verwachtingen waren hoog en de druk was groot, helaas groeiden veel speelsters niet in het toernooi en ben ik er ook verantwoordelijk voor dat we niet beter zijn gaan spelen."

Nederland was het zevende Europese land dat zich plaatste voor de kwartfinales. De Verenigde Staten, die hun titel verdedigen, zijn het enige niet-Europese land bij de laatste acht.