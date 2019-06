Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen erkende dat haar ploeg met het nodige fortuin de kwartfinales van het WK heeft gehaald. Dankzij een late strafschop werd Japan met 2-1 geklopt.

"Door het oog van de naald", zei Wiegman bij de NOS. Oranje kreeg in de slotfase een ietwat makkelijk gegeven strafschop, die door Lieke Martens feilloos werd benut.

"We zijn nu vooral heel blij dat we Japan hebben verslagen", vervolgde de bondscoach. "Dat is een van de best voetballende ploegen op dit WK, zo niet de best voetballende. Ze hebben alleen moeite met scoren."

Dat bleek vooral in de tweede helft, toen de Japanse vrouwen de nodige kansen lieten liggen. Zo raakte Yuika Sugasawa uit een fraaie aanval de lat en redde keeper Sari van Veenendaal op een schot van Yuka Momiki.

Sarina Wiegman bleef geloven in een goed resultaat. (Foto: Pro Shots)

'Japan is zo goed aan de bal'

Toch bleef Wiegman geloven in de kansen van haar ploeg. "Zeker als zij de 2-1 en de 3-1 niet maken. We krijgen bijna altijd wel een kans en we hebben de spelers voorin die het ook af kunnen maken."

Na een goede eerste helft - volgens Wiegman de beste eerste helft sinds lange tijd - kreeg Oranje het zwaar. "Japan had een goed antwoord op ons spel. Ze zetten het goed dicht, terwijl wij wat statisch speelden."

Dankzij de late treffer van Martens, die eerder al de 1-0 maakte, staat Oranje echter bij de laatste acht. "Daar ben ik vooral blij mee. Japan is voor iedereen een rot-tegenstander omdat ze zo goed zijn aan de bal."

In de kwartfinales wacht zaterdag Italië en ook dan rekent Wiegman op een zege. "Daar moeten we zeker toe in staat zijn."