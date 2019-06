Aanvoerder Sari van Veenendaal van de Oranjevrouwen was dinsdag dolblij met de late 2-1-zege op Japan in de achtste finales van het WK, al gaf de keeper toe dat haar ploeg zeker in de tweede helft ontzettend veel moeite had met de vicewereldkampioen.

"Als je in de negentigste minuut de winnende goal maakt, is er alleen maar euforie. Op dit moment overheerst de blijdschap, omdat we historie hebben geschreven. Maar in de tweede helft ging het moeizaam", zei Van Veenendaal tegen de NOS.

De Nederlandse voetbalsters plaatsen zich voor het eerst in de historie voor de kwartfinales van het WK door twee goals van Lieke Martens. De aanvaller van FC Barcelona opende de score in de zeventiende minuut en schoot vlak voor tijd raak uit een strafschop.

Yui Hasegawa tekende op slag van rust voor de Japanse gelijkmaker en die luidde een sterke tweede helft in van de ploeg van bondscoach Asako Takakura. In de tweede helft zag Van Veenendaal de ene na de andere Japanse aanval op zich afkomen, maar met wat hulp van paal en lat hield de keeper stand.

"We speelden in de tweede helft te vaak de lange bal, waardoor Japan veel balbezit kreeg. En dan zie je wat voor een goede en technisch vaardige ploeg ze hebben", zei Van Veenendaal. "Dat wisten we van tevoren en we waren er ook op voorbereid, maar we hadden het er toch moeilijk mee."

"Maar ik wist ook: zolang het gelijk blijft, hebben we altijd een kans met onze sterke aanval. Na zo'n moeizame tweede helft ben ik heel blij dat we nog een strafschop kregen. In de komende dagen zullen we kritisch kijken naar wat beter kan, maar ik denk dat we nu heel trots mogen zijn op deze prestatie."

Vooral na rust verrichtte Sari van Veenendaal een paar belangrijke reddingen. (Foto: Pro Shots)

'In de eerste helft ging er veel goed'

De Oranjevrouwen strijden zaterdag vanaf 15.00 uur in Valenciennes met Italië om een plek in de halve finales. De nummer vijftien van de FIFA-ranking won dinsdag met 2-0 van China.

Van Veenendaal benadrukte dat Nederland ook genoeg positieve punten uit het duel met Japan kan halen. "In de eerste helft ging er heel veel goed, daar waren we naar op zoek. Bovendien is het fijn dat we het in negentig minuten hebben afgemaakt, daardoor besparen we wat energie."

Vier jaar geleden verloren de Oranjevrouwen bij hun WK-debuut in de achtste finales met 2-1 van Japan. "We hebben dus iets bereikt wat nog nooit bereikt was, dat is fantastisch", aldus Van Veenendaal.