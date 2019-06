De Oranjevrouwen zijn dinsdag in de achtste finales van het WK ontsnapt aan uitschakeling. Japan was sterker in het Roazhon Park in Rennes, maar door een benutte penalty vlak voor tijd van Lieke Martens werd met 2-1 gewonnen.

Martens zette Oranje met een mooie hakbeweging na een kwartier ook al op een 1-0-voorsprong, waarna Yui Hasegawa vlak voor rust gelijkmaakte.

Japan had vervolgens de overhand in de tweede helft, raakte onder meer de onderkant van de lat, maar door de benutte strafschop in de negentigste minuut gaat Nederland door.

De Oranjevrouwen namen met de benauwde zege revanche voor de nederlaag van vier jaar geleden, toen de ploeg bij zijn WK-debuut in de achtste finales met 2-1 verloor van Japan. De Aziatische vrouwen stootten vervolgens door naar de finale, waarin de Verenigde Staten met 5-2 te sterk waren.

In de kwartfinales speelt Oranje zaterdag in Valenciennes tegen Italië, dat eerder op dinsdag met 2-0 te sterk was voor China.

De zege op Japan zorgt er bovendien voor dat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman mag blijven hopen op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Nederland moet daarvoor tot de beste drie Europese landen van dit WK behoren, al komen zeven van de acht kwartfinalisten uit Europa.

Lieke Martens blijft rustig en maakt de winnende goal uit een penalty. (Foto: Pro Shots)

Martens excelleert in beginfase

In een bijna uitverkocht stadion in Rennes, inclusief tweeduizend Nederlandse fans, begon Oranje nog wel sterk aan het duel met Japan. Het verschil met de drie groepswedstrijden was dat Japan minder gefocust was op het afstoppen van Martens, die tot dinsdagavond een kleurloos toernooi speelde. Zonder dubbele dekking kon de buitenspeler van FC Barcelona in de beginfase eindelijk eens voor gevaar zorgen.

Na vijf minuten wist Martens met een voorzet al Vivianne Miedema te bereiken, die de bal in een keer op haar slof nam. Via een Japanse verdediger en de paal was het net niet raak. De 26-jarige Martens kon in het eerste kwartier nog twee keer voorgeven, waarna ze in de zeventiende minuut zelf voor de 1-0 zorgde. De wereldvoetbalster van het jaar 2017 liep bij een corner van Sherida Spitse slim richting de eerste paal en werkte de bal met een prachtige voetbeweging in het doel.

De voorsprong van Oranje was niet onverdiend, al liet Japan bij vlagen verzorgd voetbal zien. Kort na de openingstreffer leidde dat tot de eerste grote kans voor de vicewereldkampioen. Yuika Sugasawa was het eindstation van een mooie aanval, maar het schot van de middenvelder belandde op de paal.

Verder had Oranje lange tijd weinig te vrezen van Japan, maar zelf creëerde het ook niet veel meer. De ruststand leek daardoor 1-0 te worden, tot de Aziatische ploeg in de 42e minuut weer een mooie aanval op de mat legde. Het passje was van Mana Iwabuchi en ditmaal was het via Hasegawa wel raak (1-1).

Nog voor rust had het overigens ook nog 2-1 voor Nederland kunnen en moeten worden. Miedema stond kort na de gelijkmaker oog in oog met de Japanse keeper Ayaka Yamashita, maar de afwerking van de spits was onvoldoende.

Lieke Martens is dolblij met haar winnende treffer. (Foto: Pro Shots)

Wiegman brengt opnieuw Beerensteyn als invaller

Zonder wissels bij rust was het spel van Nederland in de tweede helft minder en kreeg een sterker Japan de overhand. Sugasawa schoot vanaf de rand van het strafschopgebied over en keeper Sari van Veenendaal moest redding brengen op een schot van Emi Nakajima.

Het duurde tot twintig minuten voor tijd alvorens Wiegman ingreep. Lineth Beerensteyn, tegen Canada matchwinner, verving de tegenvallende Shanice van de Sanden. Niet veel later ontsnapte Oranje bij een poging van Hasegawa, die rakelings voorlangs ging.

Terwijl de klok richting de negentig minuten tikte, namen de zenuwen toe bij Oranje. Iwabuchi dook op achter de Nederlandse defensie en schoot in het zijnet. Oranje ontsnapte vervolgens bij een schot van Hina Sugita, dat via de onderkant van de lat weer het veld in kwam. En ook invaller Yuka Momiki kon de trekker overhalen, maar ditmaal bracht Van Veenendaal redding.

Het einde van het WK kwam zo heel dichtbij voor Oranje, tot het vlak voor tijd een strafschop kreeg. Miedema schoot de bal tegen de arm van Saki Kumagai en scheidsrechter Melissa Borjas wees naar de stip.

Martens vroeg vaste penaltynemer Spitse om de bal en schoot vervolgens koel raak (2-1). Zo ontsnapte de ploeg van Wiegman aan uitschakeling en wacht zaterdag in Valenciennes een kwartfinale tegen Italië.