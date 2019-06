Het sprookje van de Italiaanse vrouwen op het WK blijft maar voortduren. De ploeg staat nu in de kwartfinales en bondscoach Milena Bertolini hoopt dat haar elftal een inspiratie is voor alle Italianen.

De 'Azzurre' waren dinsdag in Montpellier met 2-0 te sterk voor China en bereikten daarmee voor het eerst sinds 1991 de laatste acht op een WK. Met de vijftiende plek op de FIFA-ranking is Italië hoe dan ook de laagst geklasseerde natie in de kwartfinales.

"We zijn op een missie", jubelde Bertolini na afloop. "We willen dat heel Italië ons ontdekt en het vrouwenvoetbal gaat omarmen. Daar putten we extra energie en motivatie uit."

De 52-jarige bondscoach, die het als voetbalster nooit tot de nationale ploeg wist te schoppen, ziet dat de aandacht in Italië groeiende is dankzij het succes van haar elftal. "De kijkcijfers gaan omhoog, er is meer pers aanwezig en we krijgen enorm veel berichten."

Bertolini (rechts vierde de zege met haar assistenten. (Foto: Pro Shots)

'We geloven in ons talent'

Bertolini stelt dat de Italiaanse ploeg in eigen land tegen flink wat vooroordelen vecht. "Een cultuuromslag kost tijd", stelde ze dan ook. "Maar dit team is in staat om een aantal van die vooroordelen af te breken en tot veranderingen over te gaan. Dat is onze missie."

De voormalige verdediger werd twee jaar geleden aangesteld en wist Italië direct naar het WK te leiden. "Een aantal van de speelsters heb ik als clubtrainer al onder me gehad, dus ik weet dat we barsten van het technische en tactische vermogen. Het enige wat we daarna hebben gedaan is de meiden in laten zien hoe goed ze zijn."

Dat leidt tot nu toe tot een knappe kwartfinaleplek op het WK. Om de halve finales te bereiken moet Italië afrekenen met Oranje, dat Japan met wat fortuin versloeg (2-1). Bertolini ziet kansen. "We geloven in ons talent, dat heeft ons gebracht waar we nu staan."