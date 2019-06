Bondscoach Peter Gerhardsson van de Zweedse vrouwen heeft veel bewondering voor zijn ploeg na het bereiken van de kwartfinales op het WK. De 59-jarige Zweed weet ook al precies hoe hij zich voor gaat bereiden op de wedstrijd tegen Duitsland van zaterdag.

"Ik ben heel erg trots op mijn speelsters", zei Gerhardsson op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Canada (1-0) in Parijs. "Als we onder druk werden gezet, toonden we moed om ons daar onderuit te spelen. Aan het einde van de wedstrijd zag ik sowieso veel heldinnen."

De Zweedse vrouwen kwamen tien minuten na rust op voorsprong in het Parc des Princes dankzij een doelpunt van Stina Blackstenius. De spits was het eindstation van een razendsnelle counter van de Scandinavische ploeg.

Canada kreeg twintig minuten voor tijd de ideale mogelijkheid om de score gelijk te trekken, maar Janine Beckie maakte daar geen gebruik van. De middenvelder zag haar poging uit de linkerhoek gewerkt worden door keepster Hedvig Lindahl.

"Als er nog mensen twijfelden of ik een penalty kan stoppen, dan zal dat nu wel over zijn", zei een trotse Lindahl. "Ik moest me volledig strekken en dat was gelukkig genoeg. Het was echt een fantastisch moment dat ons ook mentaal heeft geholpen."

Bondscoach Peter Gerhardsson feliciteert zijn speelsters. (Foto: Pro Shots)

Bondscoach stemt muziek af op tegenstander

Bondscoach Gerhardsson verklapte op zijn persconferentie dat hij zich op bijzondere wijze had voorbereid op het treffen met Canada. De Zweed besloot in aanloop naar het achtstefinaleduel muziek uit het land van de opponent te luisteren.

"Ik heb naar vier albums van Neil Young geluisterd. Dat is toch wel een topartiest uit Canada, dus dat leek me de beste voorbereiding op de wedstrijd", zei Gerhardsson, die ook al weet welke muziek hij gaat luisteren voor het treffen met Duitsland in Rennes van zaterdag.

"Dat wordt muziek van Rammstein. Ze hebben net een nieuw album uitgebracht en het is vrij heftige muziek. Zaterdag zal het ook een heftige wedstrijd worden, dus dat lijkt me een prima keuze."

Het treffen tussen Zweden en Duitsland van zaterdag in is een herhaling van de WK-finale uit 2003, toen de Scandinaviërs onderuit gingen tegen Duitsland. Zweden presteert dit WK al beter dan tijdens de vorige editie, toen de achtste finales het eindstation was.