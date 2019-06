De speelsters van de Verenigde Staten kijken na de moeizame 2-1-zege tegen Spanje van maandagavond al reikhalzend uit naar het duel met gastland Frankrijk in de kwartfinales van het WK. De Amerikaanse vrouwen worden net als de Françaises gezien als een van de favorieten voor de wereldtitel.

"Dit is de wedstrijd die iedereen van tevoren had omcirkeld", zei matchwinner Megan Rapinoe na de overwinning op Spanje in Reims. "Het wordt een echte krachtmeting tussen twee toplanden en dat betekent veel voor het vrouwenvoetbal. Ik hoop dat er heel veel media op af komen en dat het één groot spektakel wordt."

Drievoudig wereldkampioen VS veroverde in 2015 de wereldtitel en wist sowieso op elk wereldkampioenschap het podium te halen. De vrouwenploeg van Frankrijk pakte nog geen prijzen, maar de formatie van bondscoach Corinne Diacre bezet wel de vierde plek op de FIFA-ranking en schakelde in de achtste finales Brazilië uit.

"Het wordt echt een geweldige wedstrijd", voorspelt ook bondscoach Jill Ellis. "Voor grote wedstrijden ben ik altijd extra gemotiveerd. Dit soort duels zijn ook de reden waarom ik coach ben geworden. Het wordt waarschijnlijk een krankzinnige en intense topper en zo zal het ook moeten zijn."

Hoewel de VS de grote favoriet was om de kwartfinales te bereiken, had de titelverdediger het maandagavond in Reims behoorlijk lastig met Spanje. Megan Rapinoe schoot na zeven minuten weliswaar een strafschop binnen, maar twee minuten later maakte Jennifer Hermoso al gelijk.

Megan Rapinoe kroonde zich tot matchwinner namens de VS. (Foto: Pro Shots)

'Speelsters gingen goed om met tegentreffer'

Het betekende pas de eerste tegentreffer voor de VS dit WK. De viervoudig olympisch kampioen was in de groepsfase achtereenvolgens te sterk voor Thailand (13-0), Chili (3-0) en Zweden (2-0).

"De eerste tegentreffer van het toernooi was een lastig moment", erkende bondscoach Ellis. "Zoiets kan het hele elftal vernietigen, maar mijn speelsters gingen verder. Dat is ook wat ze moeten doen op zulke momenten. In de rust zag ik allemaal opgeheven hoofden. Ik voelde dat we de wedstrijd zouden winnen."

De VS kwam inderdaad met de schrik vrij tegen Spanje, want Rapinoe mocht een kwartier voor tijd opnieuw aanleggen voor een strafschop en wist de Spaanse keeper Sandra Paños wederom te verschalken.

VS voegde zich daardoor bij Zweden, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Noorwegen, die zich ook al voor de kwartfinales plaatsten. De Oranjevrouwen spelen dinsdagavond om 21.00 uur tegen Japan in de achtste finales. VS speelt op 28 juni tegen Frankrijk in de kwartfinales.