Zweden heeft zich op het WK voor vrouwen in Frankrijk geplaatst voor de kwartfinales. De Scandinavische voetbalsters waren maandag nipt te sterk voor Canada: 1-0.

Stina Blackstenius werd in het Parc des Princes in Parijs de matchwinner met een doelpunt in de 55e minuut. Zweden kroop daarna nog door het oog van de naald toen Janine Beckie een penalty miste.

Zweden is na Noorwegen, Engeland, Frankrijk en Duitsland al het vijfde Europese land dat de kwartfinales bereikt. De Verenigde Staten, die maandag met 2-1 wonnen van Spanje, zijn voorlopig het enige niet-Europese land bij de laatste acht.

In de kwartfinales neemt Zweden het zaterdag om 18.30 uur op tegen Duitsland. Voor Canada, dat in de groepsfase nog met 2-1 verloor van Nederland en als nummer vijf van de FIFA-ranking gold als een van de outsiders, is het toernooi al na de achtste finales voorbij.

Dinsdag worden de laatste kwartfinalisten bekend. Nederland neemt het om 21.00 uur in Rennes op tegen Japan. Eerder op de avond (18.00) staan in Montpellier Italië en China tegenover elkaar.

De Zweedse sterspeler Kosovare Asllani krijgt geel nadat ze met een handsbal een penalty heeft veroorzaakt. (Foto: ANP)

Positieve en negatieve hoofdrol voor Asllani

Na een tegenvallende eerste helft sloeg Zweden snel na de pauze toe tegen Canada. Blackstenius schoot raak na een uitstekende pass van sterspeler Kosovare Asllani en zette de nummer negen van de wereldranglijst zo in de 55e minuut op voorsprong.

Canada kreeg een kwartier na de openingsgoal de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen, toen Asllani hands maakte in het strafschopgebied en de bal na tussenkomst van de VAR op de stip ging. De Zweedse keeper Hedvig Lindahl redde echter knap op de inzet van Beckie.

Zweden leek de wedstrijd in de slotfase te kunnen beslissen toen de bal ook aan de andere kant op de stip ging. Maar de VAR draaide de beslissing terug, omdat aan de overtreding een buitenspelsituatie vooraf was gegaan.

De Europese overheersing op het WK is slecht nieuws voor Nederland. Alleen de beste drie Europese landen op het wereldkampioenschap krijgen een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.