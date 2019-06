De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben maandag de kwartfinales bereikt op het WK in Frankrijk. Dankzij twee benutte penalty's werd Spanje met 2-1 verslagen.

De favoriet voor de wereldtitel kwam in Reims al na zeven minuten op voorsprong toen Megan Rapinoe scoorde vanaf de stip. Twee minuten later was het door toedoen van Jennifer Hermoso echter alweer gelijk.

Een kwartier voor tijd kwamen de Verenigde Staten voor de tweede keer op voorsprong, al was daar wederom een penalty voor nodig. Opnieuw haalde Rapinoe de trekker over en die treffer bleek genoeg voor een plaats bij de laatste acht.

De ploeg van trainer Jillian Ellis bereikte de knock-outfase door alle drie duels in groep F te winnen, met een doelsaldo van achttien treffers voor en nul tegen. Spanje plaatste zich voor de volgende ronde door in poule B als tweede te eindigen achter Duitsland.

De VS neemt het in de kwartfinales op tegen gastland Frankrijk. Het duel in het Parc des Princes in Parijs begint vrijdag om 21.00 uur.

De Spaanse speelsters beklagen zich bij de scheidsrechter over de toegekende strafschop. (Foto: ANP)

VAR Makkelie laat arbiter naar beelden kijken

De tweede strafschop voor de Verenigde Staten was controversieel. Virginia Torrecilla schampte weliswaar het been van Rose Lavelle, maar de Amerikaanse ging pas laat tegen het gras.

Videoscheidsrechter Danny Makkelie riep Katalin Kulcsar naar het scherm, maar na een onderbreking van vijf minuten besloot de Hongaarse scheidsrechter bij haar beslissing te blijven. Rapinoe bleef rustig en schoof de bal beheerst in de hoek.

De Verenigde Staten pakten in 1991, 1999 en 2015 de wereldtitel. De Amerikaanse ploeg strandde op een WK nooit eerder dan de halve finales.