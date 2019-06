Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen is er nog niet helemaal over uit wie ze dinsdag opstelt in het centrum van de verdediging in de achtste finale tegen Japan op het WK. Ze twijfelt tussen Stefanie van der Gragt, Anouk Dekker en Dominique Bloodworth.

"Ik ben er bijna uit. Het is lastig. Ze hebben alle drie goede dingen laten zien en halen alle drie hun niveau. Het is een heel luxe, maar ook een moeilijke keuze. Maar goed, ik hoop dat ik nog heel veel moeilijke keuzes moet maken", zei Wiegman maandag op een persconferentie.

Wiegman beaamde wel dat Van der Gragt, die in de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) geblesseerd raakte en daarom tegen Kameroen (3-1) en Canada (2-1) werd vervangen door Dekker, normaal gesproken een van de twee centrale verdedigers is, maar dat hoeft niet per se ook tegen Japan zo te zijn.

"We hebben de afgelopen dagen de plussen en minnen tegen elkaar afgezet. We hebben alles in overweging genomen en daarbij ook goed naar Japan gekeken. Morgen komen jullie wel te weten wat onze conclusies zijn. Daar laat ik me vandaag niet over uit."

Lineth Beerensteyn wordt geknuffeld na haar doelpunt tegen Canada. (Foto: Pro Shots)

'Beerensteyn moet vooral doorgaan met waar ze mee bezig is'

Wiegman lijkt voorin 'gewoon' te kiezen voor Lieke Martens en Shanice van de Sanden op de vleugels, ook al viel Lineth Beerensteyn telkens goed in en was ze tegen Canada nog verantwoordelijk voor de winnende 2-1.

"Lineth moet vooral doorgaan met waar ze mee bezig is. Ze doet het hartstikke goed. Ze zit goed in haar vel en is topfit. Ze brengt telkens als ze in het veld komt energie en dat is iets wat wij graag zien."

"Maar het is anders als je een wedstrijd begint. We weten allemaal dat ons team goed is geanalyseerd. Shanice heeft heel veel diepgang en Lieke is enorm balvast. Daar stellen tegenstanders zich ook op in met snelle backs en dubbele dekking."

Japan viert een van hun doelpunten op dit WK. (Foto: ProShots)

'Japan moet ook voor ons uitkijken'

Wiegman verwacht tegen Japan een gelijkopgaande strijd en dat Nederland dus meer kans heeft dan vier jaar geleden, toen het in eveneens de achtste finales werd uitgeschakeld door de Aziaten na een 1-2-nederlaag.

"Japan is wel gewoon een topland. Ze zijn heel vaardig en dynamisch. Ze willen graag tussen de linies spelen. We zullen dus goed moeten staan. Maar ook wij hebben kwaliteit. We zijn de afgelopen vier jaar behoorlijk gegroeid. Zij moeten dus ook voor ons uitkijken. Het is een enorme uitdaging om tegenover ze te staan."

"Morgen moet blijken of dit het ideale moment is om Japan te treffen. Zij zijn nu misschien minder goed in vorm, maar hebben wel veel ervaring op eindtoernooien. Ze zijn steeds hoog geëindigd. Maar wij zitten momenteel ook in een fase waarin we van veel landen kunnen winnen. Dat vertrouwen hebben we."

Nederland-Japan begint dinsdag om 21.00 uur in het Roazhon Park in Rennes en staat onder leiding van de Hondurese scheidsrechter Melissa Paola Borjas Pastrana. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen Italië of China.