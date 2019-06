De Oranjevrouwen hebben maandag in het regenachtige Bédée met de volledige selectie de laatste training voor het achtstefinaleduel met Japan afgewerkt. Alle 23 spelers lijken fit voor de confrontatie dinsdagavond in Rennes.

De kans is daardoor groot dat Stefanie van der Gragt tegen Japan terugkeert in de basis, nadat zij tegen Canada en Kameroen toekeek vanwege een knieblessure. De verdediger van FC Barcelona traint al vanaf vrijdag volledig mee.

Anouk Dekker en Dominique Bloodworth vormden in de duels zonder Van der Gragt het centrale verdedigingsduo van Oranje. De 26-jarige Van der Gragt deed wel mee in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland toen Dekker geschorst was.

Dinsdag om 17.00 uur zal Sarina Wiegman nog een persconferentie geven in het Roazhon Park in Rennes, waar om 21.00 uur wordt afgetrapt. Er zullen ongeveer 2.000 Nederlandse fans aanwezig zijn in het stadion dat een capaciteit heeft van 29.778.

Achtste finale is herhaling van 2015

Vier jaar geleden op het WK in Canada stonden Oranje en Japan ook al tegenover elkaar in de achtste finale en toen won het Aziatische land met 2-1. Japan kwam dat toernooi tot de finale, waarin de Verenigde Staten te sterk bleek. In 2011 werd wel de wereldtitel veroverd.

Sinds het WK van 2015 is flink verjongd bij Japan, waardoor er nog maar zes spelers van de zilveren selectie over zijn.

De vernieuwde Japanse ploeg bereikte dit WK de knock-outfase door tweede te worden in groep D, na 0-0 tegen Argentinië, een 2-1-zege op Schotland en een 0-2-nederlaag tegen Engeland.