Vivianne Miedema voelt dat ze in topvorm is dit WK en dat wil ze dinsdag in de achtste finale tegen Japan weer laten zien. De spits verwacht een lastige pot, al ziet ze dat de vicewereldkampioen minder scorend vermogen heeft dan Oranje.

"Ik wil dit WK elke bal hebben. Het maakt me niet uit, zelfs al komt-ie op mijn neus of op mijn linkervoet. Speel me maar aan", vertelt Miedema, die twee keer scoorde tegen Kameroen en tegen Canada de paal raakte nadat ze knap wegdraaide bij haar tegenstanders.

"Zo jammer dat het niet weer raak was. Maar ik denk dat dat moment wel uitstraalde dat ik vertrouwen heb. Ook al staan er twee verdedigers om me heen, ik wil en zal schieten op doel. Wat ik in me heb, komt er nu uit."

De 22-jarige Miedema beleefde in Frankrijk een heel andere groepsfase dan op het WK 2015 in Canada en het gewonnen EK 2017 in eigen land. Vier jaar geleden worstelde ze met de druk en scoorde ze heel het toernooi niet en twee jaar terug maakte ze haar eerste treffer pas in de achtste finales.

"Maar het zijn niet alleen de doelpunten die het verschil maken", vindt Miedema. "Het is ook kansen creëren voor anderen, ruimtes maken. Ja, ik voel me lekker. Of dit de vorm van mijn leven is? Nou, ik ben pas 22, dus ik hoop dat er ergens in mijn carrière nog een andere vorm van mijn leven komt. Het is vooral fijn dat ik de vorm van mijn seizoen bij Arsenal doortrek. Dat wil ik hier nog vier wedstrijden volhouden."

Het schot van Miedema tegen Canada dat eindigde op de paal. (Pro Shots)

'Pas op voor Mana Iwabuchi'

Doordat toplanden als de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland aan de andere kant van het schema zitten, lijkt het reëel dat Oranje nog vier wedstrijden (bij het bereiken van de halve finales wacht minimaal de troostfinale) speelt dit WK, al was er voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman nog veel voor verbetering vatbaar in de groepsfase.

"In een toernooi duurt het soms even voordat je als team je draai vindt", weet Miedema. "Tegen Canada was het al beter. Hopelijk valt het tegen Japan allemaal op zijn plaats, maar ook als wij niet allemaal in bloedvorm zijn, scoren we altijd. We maken minimaal één goal."

Het contrast is wat dat betreft groot met Japan, dat niet slecht speelde in de groepsfase, maar alleen tegen Schotland (2-1) het net vond. Miedema appte er zelfs over met de Japanse aanvaller Mana Iwabuchi, met wie ze van 2014 tot 2017 samenspeelde bij Bayern München.

"Japan mist een Miedema, zei ze tegen me. En ook dat ze op mij trainden. Ach, dat ben ik gewend. Mana en ik hebben veel contact, we kennen elkaar goed. Ik heb veel van Japan gezien dit WK en inderdaad: ze creëren veel kansen, maar maken het niet af. Hopelijk doen ze dat dinsdag ook niet, maar pas op voor Mana. Ze heeft veel voetbalintelligentie en daarom was het heerlijk om met haar samen te spelen bij Bayern. Ik vind haar de beste van Japan."

Tegen Kameroen werd Miedema verkozen tot speelster van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

'Aan de bal is Japan geweldig'

De 26-jarige Iwabuchu is een van de weinige sterren die nog over is van de Japanse ploeg die in 2011 wereldkampioen werd en in 2015 de WK-finale verloor van de Verenigde Staten. De huidige ploeg is talentvol, maar ook erg jong en mede daardoor is Oranje favoriet bij de bookmakers.

"Japan zit in een andere fase dan vier jaar geleden", beseft Miedema. "De oude garde is gestopt, dat kon niet anders. Die waren 36, 37 jaar. Maar het nieuwe, jonge team gaat wel hard vooruit. Ik vind Japan nu veel sterker dan een jaar geleden. Het wordt een pittige pot."

Het wordt voor Miedema ook een heel andere wedstrijd, omdat Japan - na de kracht van Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada - de eerste tegenstander wordt die fysiek minder is dan Oranje. "Ze zijn allemaal 1,30 meter, maar wel wendbaar en aan de bal zijn ze geweldig. In de duels zijn wij sterker en achterin mist Japan snelheid. Daar liggen kansen voor ons."

Nederland tegen Japan begint dinsdag om 21.00 uur in het Roazhon Park in Rennes en staat onder leiding van de Hondurese arbiter Melissa Borjas. Als Oranje wint, speelt het zaterdag in Valenciennes de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen China en Italië.