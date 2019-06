Bondscoach Alain Djeumfa van Kameroen heeft het zondag na de bizarre wedstrijd tegen Engeland in de achtste finales van het WK (3-0-verlies) opgenomen voor zijn speelsters. De Kameroener verdedigt de hoogopgelopen emoties bij zijn ploeg en heeft geen goed woord over voor de arbitrage.

De speelsters van Kameroen waren zichtbaar verbolgen over het scoreverloop in Valenciennes en de rol die de videoscheidsrechter daarin speelde. Zo keurde de VAR de in eerste instantie afgekeurde 2-0 van Ellen White alsnog goed en in de tweede helft ging een streep door een Kameroense treffer vanwege buitenspel.

Na die afgekeurde goal barstten sommige speelsters in tranen uit en liepen ze ontredderd naar de zijlijn. Het leek er even op alsof ze weigerden nog verder te spelen, maar volgens Djeumfa was daar absoluut geen sprake van.

"Er is geen moment in de wedstrijd geweest dat we overwogen om de wedstrijd niet af te maken", benadrukte de bondscoach. "Al kan ik wel begrijpen dat sommige speelsters hun zelfbeheersing verloren. In mijn ogen was er vooral sprake van passie bij mijn speelsters."

"Het kan gebeuren dat de scheidsrechter fouten maakt, maar het waren er dit keer wel heel veel. Na de 1-0 uit een indirecte vrije trap - die onterecht werd gegeven - kregen we al het gevoel dat het de verkeerde kant opging. We wilden de schade daarna beperkt houden, maar helaas wilde de arbitrage wat anders."

Speelsters van Kameroen zijn ziedend op arbiter Qin Liang. (Foto: ANP)

'Moet hoed afnemen voor speelsters'

De speelsters van Kameroen baarden niet alleen opzien met hun hevige protesten en emoties, maar ook met de fysieke duels die ze uitvochten. De Afrikaanse formatie mocht scheidsrechter Qin Liang zelfs dankbaar zijn dat ze de wedstrijd met elf eindigden.

Yvonne Leuko kreeg slechts geel voor een elleboogstoot, Augustine Ejangue spuugde onbestraft op de arm van Toni Duggan en Alexandra Takounda ontving in blessuretijd na tussenkomst van de VAR slechts geel nadat ze ogenschijnlijk bewust op de enkel van Steph Houghton ging staan.

"Misschien dat mijn speelsters hun zelfbeheersing soms even verloren", bekende Djeumfa. "Maar ik vind dat we onze hoed af moeten nemen voor de manier waarop mijn ploeg ten strijde trok, ondanks de fouten van de arbitrage. Voetbal draait om fair play en dat hebben wij gewoon laten zien."

Engeland, dat op het WK van 2015 als derde eindigde, wacht nu een duel met Noorwegen voor een plek in de halve finales. Die wedstrijd wordt donderdag gespeeld in Le Havre.