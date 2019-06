Engeland heeft zich zondag met een 3-0-zege op Kameroen geplaatst voor de kwartfinales op het WK voor vrouwen. De speelsters van de Afrikaanse ploeg waren woedend na enkele beslissingen van de VAR en leken zelfs van het veld te willen lopen. Frankrijk bereikte na verlenging de laatste acht.

Kort voor rust lag de wedstrijd in Valenciennes minutenlang stil omdat de speelsters van Kameroen ziedend waren na de 2-0 van Ellen White. De Chinese scheidsrechter Qin Liang had de goal aanvankelijk afgekeurd, maar de Duitse videoarbiter Bastian Dankert constateerde dat White geen buitenspel stond.

De onvrede bij Kameroen werd kort na rust nog groter toen een treffer van Gaelle Engagamouit werd geannuleerd. De VAR zag dat de aanvaller van Kameroen enkele centimeters buitenspel stond.

Enkele speelsters van Kameroen stonden huilend op het veld en er werd furieus geprotesteerd bij de arbitrage. Opnieuw duurde het enkele minuten voordat de gemoederen bedaard waren en er afgetrapt kon worden.

Kameroen was ook al kwaad na de eerste Engelse goal. Keeper Annette Ngo Ndom pakte de bal in haar handen, nadat een verdediger een voorzet met de voet onderschepte. Arbiter Liang beoordeelde dat als een terugspeelbal, waarna Steph Houghton de indirecte vrije trap in het strafschopgebied hard raak schoot.

Spugen Kameroen blijft onbestraft

Kameroen kwam overigens ook enkele malen goed weg, want de scheidsrechter had meerdere rode kaarten kunnen geven aan de Afrikaanse ploeg.

Yvonne Leuko kreeg na vijf minuten slechts geel voor een elleboogstoot in het gezicht van Nikita Parris, Augustine Ejangue spuugde zelfs onbestraft op de arm van Toni Duggan en in blessuretijd kreeg Alexandra Takounda na tussenkomst van de VAR slechts geel na een smerige overtreding op de achillespees van een Engelse.

De ploeg van trainer Phil Neville besliste de wedstrijd in de 58e minuut, toen Alex Greenwood raak schoot na een laag genomen hoekschop. Een kwartier voor het einde leek Engeland op advies van de VAR een strafschop te krijgen, maar na uitvoerig bestuderen van de beelden oordeelde Liang dat er geen sprake was van een overtreding.

Voor Engeland is het de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal dat de ploeg de kwartfinales van een WK bereikt. Vier jaar geleden in Canada boekten 'The Lionesses' met een derde plek hun beste resultaat.

Engeland speelt donderdag in Le Havre in de kwartfinales tegen Noorwegen. Kameroen, dat in de groepsfase met 3-1 van Oranje verloor, strandt net als vier jaar geleden bij het WK-debuut in de achtste finales.

Kameroen-speelster Ajara Nchout (midden) in tranen nadat een treffer van haar ploeg is afgekeurd. (Foto: Pro Shots)

Gastland Frankrijk na verlenging langs Brazilië

In Le Havre rekende Frankrijk na verlenging af met Brazilië: 2-1. Na reguliere speeltijd eindigde de wedstrijd in 1-1.

Valérie Gauvin vond halverwege de eerste helft het net voor Frankrijk. De aanvaller scoorde nadat keeper Barbara de bal losliet, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd.

Vroeg in de tweede helft zorgde Gauvin alsnog voor de openingstreffer van het gastland. Brazilië kwam even later echter op gelijke hoogte via een doelpunt van Thaisa.

Beide ploegen kwamen in het vervolg van de reguliere speeltijd niet meer tot scoren, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin zorgde Amandine Henry voor de beslissing.

Frankrijk neemt het vrijdag in Parijs op tegen de winnaar van de achtste finale tussen Spanje en titelverdediger Verenigde Staten.

Vreugde bij Frankrijk na de treffer van Amandine Henry in de verlenging. (Foto: Pro Shots)