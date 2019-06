De Oranjevrouwen hebben zondag met 23 speelsters getraind in aanloop naar de achtste finale op het WK, dinsdag tegen Japan. Ook Stefanie van der Gragt kon de volledige oefensessie volmaken.

De 26-jarige Van der Gragt liep in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0-zege) een knieblessure op. De verdediger miste vervolgens de duels met Kameroen (3-1-winst) en Canada (2-1-winst), al zat ze bij die laatste wedstrijd wel weer op de bank.

Vrijdag trainde Van der Gragt al volledig mee met de reserves van Oranje. De basisspelers kregen na de wedstrijd op Canada rust. Zaterdag stond er geen training op het programma.

Oranje trainde zondag in het Stade Edmond Blanchet in Bédée, een stad ten noordwesten van Rennes. Daar speelt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman dinsdagavond tegen Japan.

Japan schakelde Oranje vier jaar geleden uit op WK

Japan bereikte de knock-outfase door tweede te worden in groep D. De Aziaten speelden met 0-0 gelijk tegen Argentinië, versloegen Schotland met 2-1 en verloren met 0-2 van Engeland.

Vier jaar geleden op het WK in Canada was Japan in de achtste finales met 2-1 te sterk voor Oranje. Japan eindigde dat toernooi als verliezend finalist. Vier jaar eerder op het WK in Duitsland veroverden de Japanse vrouwen goud.

Nederland-Japan begint dinsdag om 20.45 uur in Roazhon Park in Rennes. De winnaar speelt in de kwartfinale tegen Italië of China.