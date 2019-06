De voetbalsters van Nigeria, die zaterdag in de achtste finales van het WK werden uitgeschakeld door Duitsland (3-0), weigeren hun hotel in Frankrijk te verlaten. De speelsters willen pas weg als de nationale bond alle premies heeft betaald.

"Ze hebben ons 1 miljoen naira (circa 2.500 euro) betaald en gezegd dat dat alles is. Maar wij willen het hele bedrag krijgen dat ons verschuldigd is", zegt een anonieme Nigeriaanse speelster zondag tegen ESPN.

Volgens verschillende speelsters zouden ze nog premies moeten krijgen van wedstrijden van meer dan twee jaar geleden tegen Gambia en Senegal. Het zou gaan om een bedrag van 2 miljoen naira. Bovendien zou de bond nog vijf dagen aan dagvergoedingen voor tijdens het WK moeten betalen.

"Voor het WK hebben we in een meeting gevraagd of we met de bond konden praten over onze WK-premies, zoals ze dat vorig jaar gedaan heeft met de mannen", stelt de anonieme speelster. "De bond heeft die brief genegeerd en niemand heeft er iets over gezegd, tot nu."

Amaju Pinnick, de voorzitter van de Nigeriaanse voetbalbond, zegt tegen ESPN dat alle dagvergoedingen zijn betaald. "We hebben de speelsters alles betaald wat we hun verschuldigd zijn", stelt hij.

De Nigeriaanse vrouwen, die in 2004 en 2016 ook al eens protesteerden tegen onbetaalde premies, waren er sinds het eerste WK in 1991 altijd bij op een wereldkampioenschap. De Afrikaanse ploeg stond in Frankrijk voor de tweede keer in de knock-outfase. In 1999 strandde Nigeria in de kwartfinales.