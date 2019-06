De Australische voetbalsters waren zaterdag na hun pijnlijke uitschakeling op het WK in de achtste finale tegen Noorwegen (1-1, verlies na strafschoppen) verbolgen over enkele cruciale beslissingen van de arbitrage.

"Om er met zo'n goed team zo vroeg uit te vliegen … Ik weet niet wat ik moet zeggen, we zijn allemaal verdrietig en ontgoocheld", treurde Alanna Kennedy na de spannende wedstrijd in Nice tegen The Sydney Morning Herald.

De verdediger van Australië werd in de slotfase van de eerste helft van de verlenging met rood van het veld gestuurd door de Duitse scheidsrechter Riem Hussein voor het vasthouden van Lisa-Marie Utland. Volgens Hussein was de Noorse aanvaller een doorgebroken speler en Kennedy de laatste verdediger, al leek het voor Utland lastig om de steekpass van Guro Reiten te halen.

Kennedy was het duidelijk niet eens met de directe rode kaart. "Maar het verbaast me niet, want de arbitrage is dit hele WK al bedenkelijk, in de zin dat er voor iedereen meer duidelijkheid moet komen over de regels en de beslissingen. We hebben absoluut meer duidelijkheid nodig over sommige zaken."

"Ik kan me voorstellen dat mijn rode kaart een impact heeft gehad, al heb ik niet veel meer gezien van het laatste deel van de wedstrijd, ik kon het duel niet op de tv kijken. Dat de meiden er nog een penaltyserie hebben uitgesleept met tien tegen elf, toont dat het team veel karakter heeft. We hebben tot het einde gevochten, maar het was niet onze dag."

Alanna Kennedy loopt balend van het veld na haar rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Australië klaagt over meer beslissingen

Noorwegen en Australië maakten er een spectaculaire achtste finale van in het warme Nice, met in totaal maar liefst 46 schoten (27 voor de Noren, 19 voor Australië). Noorwegen kwam na een half uur op voorsprong via Isabell Herlovsen, waarna Elise Kellond-Knight zeven minuut voor tijd gelijkmaakte.

Australië hield ondanks de rode kaart voor Kennedy stand in de verlenging, maar sterspeelster Sam Kerr en Emily Gielnik misten de eerste twee strafschoppen voor de 'Matildas' in de penaltyserie. Noorwegen maakte geen fout vanaf 11 meter en staat daardoor donderdag in de kwartfinales tegenover Engeland of Kameroen.

De Australiërs wezen na het duel op nog een aantal beslissingen van de arbitrage die zij discutabel vonden. Zo draaide de videoscheidsrechter in de eerste helft een penalty vanwege hands van de Noorse Maria Thorisdottir terug. In de negentigste minuut vroeg Kerr tevergeefs om een penalty nadat ze geduwd werd in het zestienmetergebied.

"Veel belangrijke beslissingen vielen niet onze kant op vandaag", stelde de Australische bondscoach Ante Milicic. "Bij de rode kaart voor Alanna had ik het gevoel dat de pass naar onze keeper ging. Ik leef mee met haar, ze verdiende het niet om haar WK op deze manier te eindigen."

Scheidsrechter Hussein stuurt Kennedy van het veld. (Foto: Pro Shots)

Kerr: 'Nederlaag komt niet door arbitrage'

Aanvoerder Kerr, die samen met de Amerikaanse Alex Morgen topscorer is van het WK met vijf goals, weigerde de schuld van de nederlaag bij de scheidsrechters te leggen.

"Ik vond de arbitrage niet slecht. De scheidsrechters hebben een lastige taak. Hussein was vriendelijk en respectvol, dat is alles wat je van een scheidsrechter kan vragen. Zij was niet de reden waarom we verloren hebben vandaag."

Kerr sprak de hoop uit dat zij en haar ploeg lering zullen trekken uit een nieuwe vroege uitschakeling op een WK. "Het is klote om te verliezen na strafschoppen en om een penalty te missen. Maar ik zal hier mentaal een sterker persoon van worden."