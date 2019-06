Duitsland schaarde zich zaterdag met een relatief eenvoudige 3-0-zege op Nigeria bij de laatste acht op het WK voor vrouwen en bezorgde daarmee aanvoerder Alexandra Popp een geslaagd jubileum.

De speelster van VfL Wolfsburg speelde tegen Nigeria haar honderdste interland en fleurde die mijlpaal na twintig minuten op met de belangrijke openingstreffer. Zeven minuten later verdubbelde Sara Däbritz de marge, maar toch had Duitsland de nodige problemen met de agressieve Nigerianen.

"Onze defensie heeft ons er toen doorheen gesleept. Zij gooiden zich voor alles en waren zo bijna alle gevaarlijke situaties voor. Ze hebben zich weer onpasseerbaar getoond", prees de aanvoerder tegen FIFA TV de Duitse verdediging, die op dit WK na vier duels nog geen enkele treffer heeft geïncasseerd.

"Die eerste goal zorgde voor rust in de beginfase, maar na de tweede goal raakten we de controle kwijt en lieten we Nigeria terugkomen in de wedstrijd. In de tweede helft gaf onze kwaliteit gelukkig de doorslag. We kwamen niet meer in de problemen, al was het wel fijn dat die derde goal nog viel, dat was de beslissing", aldus de 28-jarige spits van de regerend olympisch kampioen.

Niettemin was Popp tevreden over het spel van Duitsland. "Over de hele wedstrijd gezien hebben we goed gespeeld. We hebben uiteindelijk weinig weggegeven en waren agressief in de duels. Dat is hoe ik mijn team wil zien. Zo gaan we goed de kwartfinales in."

In de kwartfinales speelt de wereldkampioen van 2003 en 2007 tegen de winnaar van het duel tussen Zweden en Canada. Die wedstrijd wordt maandag om 21.00 uur afgewerkt.

Aanvoerder Alexandra Popp kopt Duitsland tegen Nigeria op voorsprong. (Foto: Pro Shots)