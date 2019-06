Noorwegen en Duitsland hebben zaterdag als eerste twee landen de kwartfinales van het WK voor vrouwen bereikt. De Noorse vrouwen rekenden in Nice na strafschoppen af met Australië en de Duitsers waren in Grenoble met 3-0 te sterk voor Nigeria.

Bij Noorwegen-Australië stond het na reguliere speeltijd 1-1. De Noorse vrouwen kwamen na 31 minuten op voorsprong dankzij een treffer van Isabell Herlovsen, die koeltjes afrondde na een perfecte steekpass van Karina Sævik.

Australië was na rust enkele keren dicht bij de gelijkmaker en kreeg vlak voor tijd ook loon naar werken. Elise Kellond-Knight zag haar indraaiende corner in de 83e minuut door niemand getoucheerd worden en verrassend in de verre hoek belanden.

In de verlenging waren de beste mogelijkheden voor Noorwegen, maar ondanks de overtalsituatie - Alanna Kennedy kreeg in de 104e minuut haar tweede gele kaart - bleef Australië overeind. In de beslissende penaltyserie dolven de Australische vrouwen door missers van Samantha Kerr en Emily Gielnik alsnog het onderspit.

Noorwegen speelt op het WK zonder sterspeelster Ada Hegerberg. De wereldvoetbalster van het jaar vindt dat er in haar land een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers is en weigert daarom al bijna twee jaar voor het nationale elftal uit te komen.

Voor een plek in de halve finales wacht Noorwegen een wedstrijd tegen Engeland of Kameroen. Die landen spelen zondag tegen elkaar in Valenciennes (aftrap 17.30 uur).

De 1-1 van Australië viel in de 83e minuut. (Foto: Pro Shots)

Kwartfinalist Duitsland nog zonder tegentreffer

Eerder op de dag was Duitsland eenvoudig te sterk voor Nigeria, dat al na een half uur met 2-0 achter stond. De verdedigers van de Afrikaanse formatie gingen na twintig minuten allemaal onder de bal door bij een corner van Lina Magull en zagen aanvoerder Alexandra Popp van Duitsland eenvoudig raak koppen.

Zeven minuten later was ook de 2-0 een feit, met dank aan een lompe actie van Evelyn Nwabuoku in het strafschopgebied. De verdediger van Nigeria trapte wild over de bal en raakte vol de knie van Magull. Na inmenging van de VAR ging de bal op de stip en Sara Däbritz maakte geen fout van 11 meter.

In de tweede helft bleef het lange tijd bij 2-0, maar Lea Schüller tekende in de slotfase nog voor de derde Duitse treffer. Ze schoot van dichtbij raak in de linkerhoek.

Regerend olympisch kampioen Duitsland, dat in 2003 en 2007 de wereldtitel veroverde, is nog altijd zonder tegentreffer op dit WK. De nummer twee op de FIFA-ranking eindigde de groepsfase met de volle negen punten uit drie wedstrijden. Nigeria ging als een van de beste nummers drie naar de knock-outfase.

Duitsland neemt het in de kwartfinales op tegen Zweden of Canada. Dat achtstefinaleduel staat maandagavond op het programma in Parijs.

De keepster van Nigeria kon de penalty van Duitsland niet stoppen. (Foto: Pro Shots)