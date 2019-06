De Amerikaanse voetbalbond heeft vrijdag een voorlopig akkoord voor bemiddeling bereikt met de voetbalsters om klachten over gelijke betaling onder mannen en vrouwen op te lossen.

Volgens de toonaangevende krant The Wall Street Journal hebben de advocaten van de bond toegezegd mee te werken aan een bemiddelingspoging na het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk.

Alle 28 speelsters van de nationale ploeg zijn geregistreerd als eisers in de in maart aangespannen zaak. De speelsters, onder wie Alex Morgan, zeggen dat zij structureel minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega's, terwijl ze beter presteren.

"We hopen dat de belofte van de bond om met een voorstel te komen om de voortdurende sekse-ongelijkheid te stoppen oprecht is", zei een woordvoerder namens de speelsters.

Verenigde Staten speelt maandag tegen Spanje

Maandag speelt de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK tegen Spanje. De equipe van bondscoach Jillian Ellis werd groepswinnaar na ruime zeges op Thailand (13-0), Chili (3-0) en Zweden (2-0).

De 13-0 tegen het zwakke Thailand was de grootste overwinning van een land op het WK. Morgan scoorde in die wedstrijd liefst vijf keer en is daarmee nog altijd topscorer van dit toernooi.

De VS is de titelverdediger. De nummer één van de wereldranglijst won vier jaar geleden bij het vorige WK in Canada in de finale met ruime cijfers van Japan (5-2).