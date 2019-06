De Oranjevrouwen denken in de achtste finales van het WK in Frankrijk meer kans te maken tegen Japan dan vier jaar geleden. Destijds waren de Japanners ook al tegenstander in de knock-outfase en toen verloor Nederland met 2-1.

"Japan was verschrikkelijk goed, maar er zijn wat speelsters gestopt", weet Daniëlle van de Donk. "Die waren van wereldklasse en die zijn er nu dus niet meer bij, terwijl wij sinds 2015 flinke stappen hebben gezet. Het moet kunnen. We gaan ze pakken."

Vier jaar geleden kwam Japan tot de finale, die werd verloren van de Verenigde Staten. In 2011 kroonde het Aziatische land zich zelfs tot wereldkampioen en dus behoort Japan al jaren tot de absolute wereldtop in het vrouwenvoetbal.

"Maar dit toernooi lijken ze minder in vorm", zegt Vivianne Miedema over de ploeg die in de groepsfase vier punten pakte en achter Engeland als tweede eindigde in groep D.

Anouk Dekker is het eens met deze observatie. "Ze ogen kwetsbaarder dan op eerdere WK's. Al is het voor mij, met mijn lengte, wel even schakelen. Het is aftasten hoe ik mijn lichaam moet gebruiken tegen zulke kleine en technisch vaardige spelers. Dat is heel anders dan tegen Canada."

Vreugde bij Oranje na de 2-1 van Beerensteyn tegen Canada. (Foto: Pro Shots)

'Japan wil voetballen en dat willen wij ook'

Tegen Canada speelde Nederland zijn beste wedstrijd tot nu dit WK en won de ploeg met 2-1. Doordat de Canadese ploeg durfde te voetballen - en niet als Nieuw-Zeeland en Kameroen achteroverleunde - kwam er ruimte voor Oranje en dat pakte goed uit.

"En Japan is weer een ploeg die wil voetballen. Hopelijk kunnen we daardoor weer iets moois laten zien", zegt Lieke Martens, die bovendien moed put uit de recente resultaten tegen de Japanners. Op de Algarve Cup van 2017 versloeg Oranje de wereldkampioen van 2011 met 3-2 en een jaar later werd het zelfs 6-2.

"We waren toen beter dan op het WK 2015. Ik heb er vertrouwen in dat we die lijn door kunnen trekken. Japan is en blijft een sterke tegenstander, maar de landen eromheen zijn sterker geworden en daar behoren wij ook toe."

Oranje bedankt het publiek na de zege op Canada. (Foto: Pro Shots)

'Ik zal er kort op moeten zitten'

Van de Donk ziet wel een speelster die de afgelopen jaren beter is geworden. "Die nummer acht is een geweldige voetballer", doelt ze op Mana Iwabuchi. "Volgens mij staat die tegenover mij, dus dat wordt leuk, haha. Ik zal er kort op moeten zitten."

"Het belangrijkste is dat we Japan niet in hun spel laten komen. Als we ze niet laten tikken, dan komt het goed."

Nederland tegen Japan begint dinsdag om 21.00 uur in Roazhon Park, dat een capaciteit heeft van 31.127. Als de Oranjevrouwen de Japanners verslaan, dan spelen ze in de kwartfinale in Valenciennes tegen de winnaar van het duel tussen China en Italië.