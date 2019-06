Bondscoach Sarina Wiegman was niet alleen blij met de zege op Canada (2-1) op het WK, maar ook met de manier waarop. Ze vindt dat haar ploeg goed is omgesprongen met alle kritiek.

Oranje won in Reims dankzij doelpunten van Anouk Dekker en invaller Lineth Beerensteyn. Tussendoor zorgde de ervaren Christine Sinclair voor de gelijkmaker. Door de zege spelen de Oranjevrouwen dinsdag in de achtste finales tegen Japan.

Wiegman constateerde dat Oranje de beste wedstrijd van dit toernooi speelde. Zo zat er tegen Canada meer structuur in de ploeg. "We stonden als team beter dan in de vorige wedstrijden en er was veel strijd. Die kan je ook leveren als de veldbezetting goed is."

De bondscoach zag nog voldoende verbeterpunten, maar is desondanks tevreden. "We zullen altijd moeilijke fases hebben tegen tegen dit soort topteams. Een aantal dingen kan beter, maar dat komt ook door de tegenstander."

Bij Oranje konden de vuisten de lucht in na de derde zege op rij. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen vindt wat van ons'

De voorgaande wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen (3-1) leverden Oranje weliswaar twee zeges op, maar ook heel wat kritiek op het veelal matige spel. "We liggen heel erg onder een vergrootglas. Na het winnen van het EK zijn we al twee jaar heel zichtbaar. Dit toernooi is zo groot, dat iedereen er ook wat van vindt", aldus Wiegman.

"Hoe je het ook wendt of keert, dat is nieuw voor ons. Dat is moeilijk, maar we moeten daarmee leren omgaan. Het is niet zo dat we per se mensen de mond willen snoeren. We willen dat mensen vrolijk worden van ons spel. En bovenal willen we winnen. Gelukkig is dat weer gelukt."

Net als in de openingswedstrijd werd Oranje geholpen door een invalster, dit keer Beerensteyn. "Lineth viel weer goed in. Ze kwam gelijk als een duveltje uit een doosje voor haar tegenstander en tikte de bal in. Ik ben blij dat ik zo kan wisselen en spelers met kwaliteit kan inbrengen", zei Wiegman.

"Maar uiteindelijk was dit weer een teamprestatie. Deze wedstrijd tegen een topland als Canada, uit de top vijf van de wereld, bevestigt dat we op de goede weg zijn."