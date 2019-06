Lineth Beerensteyn is blij dat ze er donderdag als invaller voor heeft gezorgd dat de Oranjevrouwen groepswinnaar zijn geworden op het WK in Frankrijk. De aanvaller was verantwoordelijk voor de winnende 2-1 tegen Canada.

"Dit is heerlijk. Ik wilde het team graag helpen en als dat zo kan, is dat fantastisch", jubelde Beerensteyn na afloop van de derde en laatste groepswedstrijd in Reims tegen de NOS.

Beerensteyn gleed een kwartier voor tijd de 2-1 binnen. Ze zette de aanval zelf op en reageerde even later het meest alert bij een strakke en lage voorzet van Desiree van Lunteren.

De speler van Bayern München was al de tweede invaller die tot scoren kwam voor Nederland op dit WK. Jill Roord maakte in de eerste groepswedstrijd diep in blessuretijd de 1-0 tegen Nieuw-Zeeland.

"We hebben een heel goede groep. De invallers zitten dicht tegen de basis aan. Als ik inval, geef ik vol gas en niet half. Dan geef ik alles wat in me zit. Je kan wel zeggen dat ik het team iets extra's geef. Ik breng wat energie met me mee."

Lineth Beerensteyn glijdt de 2-1 binnen tegen Canada. (Foto: Pro Shots)

'Er zit zeker rek in dit team'

Nederland besloot tegen Canada de groepsfase bovendien zonder puntenverlies. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won ook al van Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen (3-1)

"We zeiden net op het veld tegen elkaar dat we het fantastisch hebben gedaan. We hebben toch maar even mooi gewonnen van de nummer vijf van de wereld. Wij waren de betere partij. We hebben dan ook verdiend gewonnen."

"Er zit denk ik zeker rek in dit team. Het gaat tot nu toe alleen maar beter en eigenlijk kan het alleen nog maar beter gaan. Ik heb er alle vertrouwen dat dat ook gaat gebeuren."

Nederland neemt het dinsdag om 21.00 uur in Parijs als nummer één van groep E op tegen Japan, dat achter Engeland tweede werd in groep D.