De Oranjevrouwen zijn donderdag dankzij een 2-1-overwinning op Canada als eerste geëindigd in groep E van het WK in Frankrijk. In de achtste finales stuit de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman daardoor op Japan, dat tweede werd in poule D.

Anouk Dekker kopte Oranje vlak na rust op een 1-0-voorsprong in Stade Auguste Delaune in Reims, waarna Canada via Christine Sinclair snel weer op gelijke hoogte kwam. Het was vervolgens aan invaller Lineth Beerensteyn te danken dat Nederland toch nog won. Ze tikte een kwartier voor tijd de winnende 2-1 binnen.

Door de zege eindigt Oranje met de volle negen punten, gevolgd door Canada met zes. Kameroen won in Montpellier met 2-1 van Nieuw-Zeeland en verdiende daarmee een plek in de achtste finales. Nieuw-Zeeland is uitgeschakeld.

Oranje vervolgt het WK dinsdag in Rennes tegen Japan, dat vier punten pakte in de groepsfase. Toevallig was Japan in 2015 ook tegenstander van Oranje in de achtste finale van het WK en toen wonnen de Aziatische vrouwen met 2-1.

Anouk Dekker zorgt met een rake kopbal voor de 1-0. (Foto: Pro Shots)

VAR voorkomt penalty voor Canada

Met opnieuw duizenden Nederlanders op de tribune, leek het er even op dat Oranje donderdagavond dramatisch startte tegen Canada. Binnen een minuut wees scheidsrechter Stephanie Frappart namelijk naar de strafschopstip na een overtreding van Desiree van Lunteren op Janine Beckie. Sinclair stond klaar voor de penalty, maar na inmenging van de VAR werd de bal toch buiten het strafschopgebied gelegd. De vrije trap van Sinclair eindigde in de muur.

Zo ontsnapte Oranje en dat deed het halverwege de eerste helft opnieuw, toen de verdediging werd verrast door een pass op Jordyn Huitema. De achttienjarige aanvaller, die Nederlandse grootouders heeft, scoorde door de benen van keeper Sari van Veenendaal, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

De spannende momenten voor het Nederlandse doel waren geen toeval, want Canada was de baas in het eerste halfuur. Huitema schoot nog maar eens voorlangs en een poging van Jessie Fleming ging over.

Het laatste kwartier van de levendige eerste helft was daarentegen voor Oranje, dat eindelijk de schroom van zich afgooide. Canada zwijnde toen keeper Stephanie Labbe een voorzet losliet en Daniëlle van de Donk net niet kon binnentikken. Een paar minuten later was Van de Donk weer dicht bij de openingstreffer, maar haar spectaculaire omhaal ging over.

De derde goede mogelijkheid van Oranje in de eerste helft was voor Vivianne Miedema. Na een voorzet van Shanice van de Sanden draaide ze knap weg bij haar tegenstander, waarna het schot van de spits op de paal eindigde.

De Oranjevrouwen vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Dekker werkt bal via schouder binnen

De uitstekende fase van Oranje gaf hoop voor de tweede helft. Nederland bleef na rust ook de bovenliggende partij en in de 54e minuut kwam de beloning. Sherida Spitse slingerde de bal voor met een vrije trap en Anouk Dekker werkte de bal via haar voorhoofd en schouder in het doel (1-0).

De ontlading was groot bij Oranje, dat de treffer met heel de selectie vierde. Erg lang kon Nederland echter niet genieten van de voorsprong, want zes minuten later was weer gelijk. Een lage voorzet van Ashley Lawrence werd bij de tweede paal binnengeschoten door Sinclair.

Oranje wist dat het bij die 1-1-stand nog altijd groepswinnaar was, maar het moest wel oppassen voor Canada, dat met Jayde Riviere en Adriana Leon aanvallende invallers bracht. Laatstgenoemde slaagde er net niet in een voorzet vanaf links binnen te werken.

Aan de andere kant bracht Wiegman met Beerensteyn voor Martens ook een verse offensieve kracht en dat betaalde zich uit. Op aangeven van Van Lunteren gleed Beerensteyn de bal binnen, waardoor Oranje een kwartier voor tijd op een 2-1-voorsprong kwam.

De treffer zorgde ervoor dat Canada in de slotfase weer aandrong en dat leverde nog een kans op. Beckie kon een voorzet net niet binnenkoppen, waardoor het 2-1 bleef en Oranje met vertrouwen kan toewerken naar het treffen met Japan.