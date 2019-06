De Oranjevrouwen nemen het door de groepswinst op het WK in de achtste finales op tegen Japan. Dat land was vier jaar geleden nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verzekerde zich donderdag dankzij een 2-1-zege op Canada van de winst in groep E. Anouk Dekker en Lineth Beerensteyn scoorden voor de Oranjevrouwen.

Japan eindigde als tweede in groep D, nadat het land met 2-0 verloor van Engeland. De wedstrijd tussen Oranje en Japan wordt dinsdag om 21.00 uur in Rennes gespeeld.

Vier jaar geleden won Japan in Canada in de achtste finales met 2-1 van Nederland, maar de huidige ploeg lijkt nog weinig op de equipe die nu in Frankrijk speelt.

Japan verloor vier jaar geleden nog de WK-finale, terwijl het in 2011 nog wereldkampioen was. De ploeg is momenteel echter vooral in opbouw richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

In de groepsduels met Argentinië (0-0) en Schotland (2-1) maakte Japan niet veel indruk, maar met vier punten uit twee duels was het land al wel zeker van een plaats in de achtste finales.