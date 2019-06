De Oranjevrouwen beginnen donderdagavond met Merel van Dongen in de basis aan de laatste groepswedstrijd van het WK tegen Canada. De linksback krijgt in Reims de voorkeur boven Kika van Es.

Van Dongen kwam tegen Nieuw-Zeeland (1-0-winst) en Kameroen (3-1-winst) al als invaller in het veld voor Van Es en maakte in die wedstrijden een goede indruk op bondscoach Sarina Wiegman.

De bondscoach wijzigt verder niets in de opstelling van Oranje. Anouk Dekker vervangt net als tegen Kameroen Stefanie van der Gragt, die nog niet volledig hersteld is van een knieblessure. De verdediger van FC Barcelona zit wel op de bank.

Jackie Groenen, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk vormen het middenveld, terwijl Jill Roord opnieuw buiten de basis valt. De aanval van Oranje bestaat uit Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Talentvolle Huitema mag starten bij Canada

Bij Canada is er verrassend een basisplaats voor de talentvolle Jordyn Huitema. De achttienjarige aanvaller, die onlangs bij Paris Saint-Germain tekende, mag voor het eerst in haar loopbaan starten bij het Canadese team, dat vijfde staat op de FIFA-wereldranglijst. Oranje is de nummer acht.

Huitema vormt de Canadese voorhoede met Christine Sinclair, die al negentien jaar deel uitmaakt van de nationale ploeg.

De 36-jarige Sinclair jaagt tegen Oranje op haar 182e interlandtreffer en daarmee heeft ze het wereldrecord van de inmiddels gestopte Amerikaanse Abby Wambach (184 goals) in zicht.

Oranje treft Japan, VS of Zweden in achtste finale

Canada tegen Nederland begint donderdag om 18.00 uur in Stade Auguste Delaune in Reims en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart. Omdat beide landen al zeker zijn van de achtste finales, gaat het louter om de groepswinst.

Bij groepswinst speelt Oranje dinsdag in de achtste finales in Rennes tegen Japan, dat achter Engeland als tweede eindigde in groep D. Als Nederland van Canada verliest, wordt het tweede in de poule en speelt het maandag in Parijs tegen de nummer twee van groep F: Zweden of de regerend wereldkampioen Verenigde Staten.

Zweden en de VS spelen om 21.00 uur in Le Havre tegen elkaar en de Amerikaanse vrouwen hebben aan een gelijkspel genoeg voor groepswinst.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Dongen; Spitse, Groenen, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Canada: Labbé; Chapman, Buchanan, Zadorsky, Huitema, Lawrence, Scott, Sinclair, Schmidt, Beckie, Fleming.