De Oranjevrouwen hebben donderdag bij het WK in Frankrijk met een zege op Canada de winst gepakt in groep E. De wedstrijd in Reims eindigde in een 2-1-zege. Volg de nasleep in ons liveblog.

WK vrouwen:

Laatste groepsduel

Oranje klopt Canada: 2-1

2-1 Nederland groepswinnaar

Japan wacht in achtste finales WK vrouwenvoetbal ·



Nederland-Japan (achtste finales WK) Komende dinsdag om 21.00 uur, Rennes: WK vrouwenvoetbal · Beerensteyn tegen de NOS: "Als ik inval, dan wil ik dat ook goed doen. Het is geweldig om dit mee te maken. We hebben het fantastisch gedaan. We waren de betere ploeg vandaag en verdiend gewonnen. Ik denk zeker dat er rek in zit. Het gaat al steeds beter en het kan ook nog beter." WK vrouwenvoetbal · Eindstand groep E:



1. Nederland 3-9 (6-2)

2. Canada 3-6 (4-2)

3. Kameroen 3-3 (3-5)

4. Nieuw-Zeeland 3-0 (1-5) WK vrouwenvoetbal · In de andere wedstrijd wint Kameroen met 2-1 van Nieuw-Zeeland, waardoor de Afrikanen naar de achtste finales gaan als één van de vier beste nummers drie. WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · Afgelopen! De Oranjevrouwen winnen met 2-1 van Canada en worden zo groepswinnaar in poule E! In de achtste finales treft Nederland nu Japan. Door doelpunten van Anouk Dekker en Lineth Beerensteyn wordt ook de derde groepswedstrijd omgezet in een zege. WK vrouwenvoetbal · 90' We zitten inmiddels in de extra tijd. Nog twee minuten te gaan... WK vrouwenvoetbal · 87' Laatste wissel van Oranje: Van de Donk verlaat het veld voor Renate Jansen. WK vrouwenvoetbal · Feest na de 2-1 van Beerensteyn. Oranje moet nog een goede vijf minuten volhouden om de poule te winnen. WK vrouwenvoetbal · 83' De groepswinst is zo goed als binnen. Canada moet nog twee doelpunten maken om Oranje van plek één af te stoten. WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · 75' GOAL Oranje! 2-1



Opnieuw komen de Oranjevrouwen op voorsprong. Een beetje uit het niets, maar invaller Beerensteyn glijdt een voorzet van Van Lunteren van dichtbij binnen. WK vrouwenvoetbal · 70' Dubbele wissel bij Oranje: Spitse en Lieke Martens verlaten het veld voor Jill Roord en Lineth Beerensteyn. WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · 68' Het is even aftasten na de 1-1. Beide landen gaan wel voor de winst, maar zeker de Oranjevrouwen hoeven niet echt te scoren. WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · 60' GOAL Canada! 1-1



Oei. Het staat al snel weer gelijk in Reims. Christine Sinclair duikt op bij de tweede paal en werkt een strakke voorzet binnen. Oranje is virtueel nog gewoon groepswinnaar, maar moet nu wel oppassen. WK vrouwenvoetbal · Dekker krijgt de bal op haar schouder, maar het maakt de treffer niet minder belangrijk. Oranje leidt! WK vrouwenvoetbal · 54' GOAL Oranje! 1-0



Daar is de voorsprong voor de Oranjevrouwen! Anouk Dekker kopt een vrije trap van Sherida Spitse uitstekend in de hoek. De eerste plaats in de poule kan Nederland op deze manier bijna niet meer ontgaan. WK vrouwenvoetbal · Het zit Miedema nog niet mee met de afronding. De topscorer van Oranje staat dit WK op twee doelpunten. Komen daar vandaag nog treffers bij? WK vrouwenvoetbal · 50' Oranje gaat ook na de pauze op zoek naar de openingstreffer, maar de ploeg van Wiegman weet ook dat een gelijkspel voldoende is om groep E als winnaar af te sluiten. WK vrouwenvoetbal · 46' De bal rolt weer in Reims. Het tweede bedrijf is onderweg. WK vrouwenvoetbal · De scenario's:



Winst/gelijkspel Oranje

Als de Oranjevrouwen winnen of gelijkspelen tegen Canada, dan wordt de ploeg van Sarina Wiegman poulewinnaar in groep E en speelt het in de achtste finales tegen Japan.



Verlies Oranje

Bij een nederlaag van de Oranjevrouwen tegen Canada wordt Nederland tweede in poule E. Dan speelt Oranje in de achtste finales tegen de nummer twee van poule F. Dat is momenteel Zweden, maar dat kan ook nog de Verenigde Staten worden. Die landen spelen om 21.00 uur tegen elkaar. WK vrouwenvoetbal · Ook bij Kameroen-Nieuw-Zeeland uit dezelfde groep is het halverwege nog 0-0. WK vrouwenvoetbal · Het is rust! Oranje is virtueel nog altijd groepswinnaar, want het staat halverwege 0-0 tegen Canada en dat is voldoende. Door de VAR zagen de Canadezen en penalty als sneeuw voor de zon verdwijnen, terwijl Miedema de paal raakte. WK vrouwenvoetbal · 45' Vanwege het gedoe met de gegeven strafschop en de VAR in de beginfase komen er nog drie minuten bij. WK vrouwenvoetbal · 42' Nog een paar minuten tot de rust in Reims. Oranje jaagt op de 1-0, maar moet ook oppassen op de omschakeling van Canada. WK vrouwenvoetbal · De grootste kans van het duel is dus voor Miedema, maar de paal voorkomt de 1-0 van Oranje. WK vrouwenvoetbal · 33' Paal! Vivianne Miedema kapt zich knap vrij aan de rechterkant van het strafschopgebied en mikt vervolgens op de verre paal. Daar komt Oranje bijna op voorsprong. WK vrouwenvoetbal · 31' Daar is uit het niets een kans op de 1-0 voor Oranje. Een voorzet van Shanice van de Sanden wordt slecht verwerkt door doelvrouw Stephanie Labbe, maar Danielle van de Donk kan de afvallende bal niet tegen de touwen schieten. WK vrouwenvoetbal · 30' Er verandert weinig in het spelbeeld. Oranje heeft vaak de bal, maar slaagt er niet in om gevaarlijk te zijn. Zo af en toe komt Canada er gevaarlijk uit. WK vrouwenvoetbal · 23' De statistieken halverwege de eerste helft:



Nederland-Canada

Balbezit: 66%-34%

Schoten: 0-1

Op doel: 0-0

Corners: 1-0 WK vrouwenvoetbal · 22' Canada denkt op voorsprong te komen via Jordyn Huitema. De aanvaller scoort ook, maar staat buitenspel en zo gaat de treffer niet door. WK vrouwenvoetbal · 20' De Oranje-fans worden nog niet verwend in Reims. Nederland heeft het moeilijk met Canada, dat de organisatie op orde heeft en de Oranjevrouwen weinig ruimte geeft. WK vrouwenvoetbal · 13' Oranje slaagt er nog niet in door de defensie van Canada te breken. Deze tussenstand is overigens goed genoeg om de poule te winnen, want het doelsaldo van Nederland is beter. WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · 5' De vrije trap vliegt in de muur van Oranje. Een bizar begin van dit duel, maar het is dus nog 'gewoon' 0-0. WK vrouwenvoetbal · 4' Geen penalty voor Canada!



Het is wel een overtreding van Van Lunteren, maar die werd buiten de zestien meter gemaakt. Er komt dus een vrije trap voor Canada. WK vrouwenvoetbal · Arbiter Stéphanie Frappart gaat zelf naar de beelden kijken. WK vrouwenvoetbal · Het duurt lang... Wordt het een penalty voor Canada of niet? WK vrouwenvoetbal · De VAR kijkt nog wel naar het moment... WK vrouwenvoetbal · 2' Penalty voor Canada!



Desiree van Lunteren legt Beckie neer en zo gaat de bal razendsnel op de stip. WK vrouwenvoetbal · 1' De bal rolt in Reims! Pakt Oranje de groepswinst of steekt Canada er een stokje voor?



In dezelfde poule speelt Kameroen-Nieuw-Zeeland. De winnaar van dit duel kan zich nog plaatsen voor de achtste finales als één van de vier beste nummers drie. WK vrouwenvoetbal · De spelers komen het veld op in Reims. Het is wachten op de volksliederen van Nederland en Canada. WK vrouwenvoetbal · Nederland-Canada om 18.00 uur. Wat gaat het worden? Winst Oranjevrouwen

Winst Canada

Gelijkspel WK vrouwenvoetbal · WK vrouwenvoetbal · De Oranjevrouwen zijn bezig met de warming-up. Over een goed half uur gaat de bal rollen in Reims. WK vrouwenvoetbal · Dit is de opstelling van Canada: Labbé; Lawrence, Buchanan, Zadorsky, Chapman; Fleming, Scott, Schmidt; Huitema, Sinclair, Beckie.