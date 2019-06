De speelsters van Schotland waren woensdagavond woedend en verdrietig na het 3-3-gelijkspel tegen Argentinië. In een bizarre slotfase gaf de ploeg een 3-0-voorsprong weg, waardoor het team is uitgeschakeld.

De woede was er vooral over een strafschop die Argentinië in de laatste minuut kreeg na tussenkomst van de VAR.

Lee Alexander keerde de inzet van Florencia Bonsegundo, maar omdat de keeper te vroeg van haar lijn zou zijn gegaan, mocht de Argentijnse de penalty opnieuw nemen. Die tweede poging schoot ze wel raak: 3-3.

"Lee maakte een fantastische redding. Ze kwam van de lijn, nou en? Dat doet iedere keeper ter wereld", zei middenvelder Leanne Crichton tegen Britse media. "Het is onmogelijk om goed te kunnen duiken uit stilstand, je moet eerst een stap vooruitzetten. Dit sloeg nergens op."

Het was de derde keer op dit WK dat een penalty opnieuw moest worden genomen omdat de keeper te vroeg van de lijn bewoog. Videoscheidsrechter Danny Makkelie greep eerder om die reden in bij Frankrijk-Nigeria (1-0) en ook bij Jamaica-Italië (0-5) liet de VAR een strafschop overnemen.

'Dit gun ik niemand'

Crichton vond het ook onterecht dat de strafschop werd toegekend. "We waren bezig met een wissel, toen het spel al verder ging. De scheidsrechter lette niet goed op, ze had het spel nog niet mogen hervatten."

"Hopelijk heeft de voetbalwereld gezien op welke manier wij uitgeschakeld zijn en gebeurt zoiets nooit meer. Want dit gun ik niemand."

Aanvoerder Rachel Corsie was eveneens niet te spreken over het optreden van de Noord-Koreaanse arbiter Ri-Hyang Ok. "We hebben geweldig gespeeld, maar de beslissingen van de scheidsrechter pakten uit in ons nadeel."

"Het is overduidelijk dat we benadeeld zijn, iedereen heeft het kunnen zien", aldus Corsie. "Ze hebben er een rotzooi van gemaakt en dat is zo teleurstellend. Het kost ons het toernooi."

Speelsters van Schotland beklagen zich bij de arbiter uit Noord-Korea. (Foto: Pro Shots)

'Overduidelijk dat we benadeeld zijn'

De Schotse vrouwen leken in het Parc des Princes in Parijs geschiedenis te schrijven door voor het eerst een WK-duel te winnen en bovendien tijdens hun debuut op de mondiale eindronde de knock-outfase te halen. Met nog 73 minuten te spelen stond de ploeg met 3-0 voor.

In de slotfase incasseerde de ploeg nog drie treffers, mede doordat keeper Alexander blunderde bij een afstandsschot, dat via haar handen en de lat in het doel verdween.

Argentinië eindigde met twee punten op de derde plaats in groep D, achter Engeland en Japan. De Zuid-Amerikaanse ploeg heeft nog een kleine kans om door te gaan naar de knock-outfase. Dan moet donderdag zowel Nieuw-Zeeland tegen Kameroen als Thailand tegen Chili in een gelijkspel eindigen.