Als de Oranjevrouwen er donderdag in slagen om als eerste te eindigen in WK-groep E, dan is in de achtste finales Japan de tegenstander.

Japan verloor woensdag in Nice met 2-0 van Engeland en wordt daardoor tweede in groep D, met vier punten uit drie wedstrijden. Engeland is groepswinnaar met de maximale score van negen punten.

Nederland heeft donderdag in het afsluitende groepsduel met Canada (18.00 uur) aan een gelijkspel genoeg om eerste te worden in groep E. Bij verlies eindigt het al geplaatste Oranje als tweede. Dan wacht in de achtste finales de nummer twee van poule F (Verenigde Staten of Zweden).

De eerste achtste finales op het WK worden zaterdag afgewerkt. Nederland speelt bij groepswinst op dinsdag om 21.00 uur in Rennes. Bij een tweede plaats is de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman maandag aan de beurt (21.00 uur in Parijs).

Op het vorige WK werd Nederland in de achtste finales uitgeschakeld door Japan. In Vancouver ging Oranje vier jaar geleden met 2-1 onderuit.

Het Engeland van coach Phil Neville wint ook het derde groepsduel. (Foto: Pro Shots)

Japan stond in laatste twee WK-finales

Japan heeft als wereldkampioen van 2011 en verliezend WK-finalist van vier jaar geleden een goede staat van dienst. De ploeg is momenteel echter vooral in opbouw richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

In de groepsduels met Argentinië (0-0) en Schotland (2-1) maakte Japan niet veel indruk, maar met vier punten uit twee duels was het land al wel zeker van een plaats in de achtste finales.

Engeland bleek in de Allianz Riviera in Nice echter een maatje te groot. Ellen White scoorde al na veertien minuten, op aangeven van Georgia Stanway. In de slotfase maakte White er nog 2-0 van, nu na een assist van Karen Carney. De door Phil Neville gecoachte ploeg speelt zondag in de achtste finales tegen de nummer drie uit groep B, E of F.

In de andere wedstrijd in poule D kwam Argentinië tegen Schotland terug van een 3-0-achterstand: 3-3. De gelijkmaker van Argentinië werd gemaakt uit een penalty die in eerste instantie werd gemist, maar op aangeven van de VAR overgenomen mocht worden omdat de Schotse keeper Lee Alexander te snel van haar lijn kwam.

De Zuid-Amerikaanse vrouwen eindigen daardoor als derde, met twee punten uit drie duels. Donderdag wordt duidelijk of dat genoeg is voor een plaats bij de laatste zestien.