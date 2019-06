Bondscoach Sarina Wiegman is niet van plan om haar team volledig om te gooien voor het laatste groepsduel van de Oranjevrouwen op het WK. Sherida Spitse is tegen Canada sowieso zeker van een basisplaats.

Spitse was een van de speelsters die kritiek kreeg na de gewonnen groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen (3-1). Op de persconferentie van woensdag flankeerde de middenvelder en recordinternational de bondscoach tijdens haar vooruitblik op het duel met Canada van donderdag.

"Degene die naast me zit op de persconferentie speelt sowieso", benadrukte Wiegman. "Dus wat dat betreft mag je haar aanwezigheid best zien als een statement."

Daar tegenover staat dat Stefanie van der Gragt zeker niet zal starten, omdat de verdediger nog niet helemaal hersteld is van haar knieblessure. Waarschijnlijk wordt ze centraal achterin net als tegen Kameroen vervangen door Anouk Dekker, al wilde de Wiegman dat niet bevestigen.

'Niet gokken op een gelijkspel'

Wiegman wilde verder ook niet concreet ingaan op vragen over eventuele wijzigingen in de basis, maar het lijkt erop dat ze niet veel gaat veranderen.

"Ik stel het team op waarvan ik denk dat het op dat moment het beste is", zei ze. "We hebben een brede selectie, de spelers die zijn ingevallen, hebben het uitstekend gedaan. Dus we kunnen luxe keuzes maken. De groep van goede speelsters is heel breed. Maar nee, ik ben geen coach die na een mindere prestatie het elftal meteen omgooit. Ik geloof niet dat zoiets helpt."

Oranje is door de overwinningen op Nieuw-Zeeland en Kameroen al zeker van een plek in de knock-outfase en het heeft tegen Canada, dat vijfde staat op de FIFA-wereldranglijst, aan een gelijkspel genoeg om als eerste te eindigen in de groep. Beide landen hebben zes punten en een doelsaldo van plus drie, maar Nederland heeft één doelpunt meer gemaakt.

"Maar we willen winnen, dat is het uitgangspunt", zei Wiegman, die niet ontkent dat de huidige stand in de poule toch in het achterhoofd meespeelt. "Er kan zich een situatie voordoen waarin het vasthouden van de 'nul' het belangrijkste wordt. Maar dat is niet de intentie waarmee we het veld instappen."

De wedstrijd in Reims begint donderdag om 18.00 uur (Foto: Pro Shots)

'Canada heeft een sterk team'

Wiegman vertelde verder dat ze in Reims, waar ongeveer 6.000 Nederlandse supporters aanwezig zullen zijn in Stade Auguste Delaune, een anders soort wedstrijd verwacht dan tegen het fysiek sterke Kameroen en het verdedigend ingestelde Nieuw-Zeeland.

"Canada heeft een sterk team. Het kan dus gebeuren dat we minder aan de bal zijn, minder domineren en onder druk komen te staan. Maar met onze snelheid voorin kunnen we altijd jagen op een doelpunt."

Nederland tegen Canada begint donderdag om 18.00 uur in Reims staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart.

Bij groepswinst speelt Oranje dinsdag in de achtste finales in Rennes tegen de nummer twee van groep D (Engeland, Japan of Argentinië) en bij een nederlaag maandag in Parijs tegen de nummer twee van poule F (Verenigde Staten of Zweden).