De Oranjevrouwen werken met een volledige groep toe naar de laatste groepswedstrijd op het WK, donderdag in Reims tegen Canada. Bondscoach Sarina Wiegman stond woensdag met al haar 23 speelsters op het trainingsveld.

Stefanie van der Gragt deed net als dinsdag het grootste deel van de training op het Centre de Vie Raymond Kopa mee. De verdedigster moest vanwege knieklachten de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen (3-1) overslaan.

Van der Gragt begint tegen Canada op de bank, waardoor Anouk Dekker, die tegen Kameroen terugkeerde van een schorsing, waarschijnlijk opnieuw achterin een centraal duo zal vormen met Dominique Bloodworth.

Nederland en Canada zijn met beide zes punten al zeker van een plek in de achtste finales en strijden in hun onderlinge ontmoeting om de eerste plaats in groep E.

De ploeg van Wiegman heeft aan een gelijkspel genoeg om bovenaan te eindigen, omdat het een doelpunt meer heeft gemaakt dan Canada.

KNVB heeft ruim 6.000 kaartjes verkocht

Bij groepswinst speelt Oranje dinsdag in de achtste finales in Rennes tegen de nummer twee van groep D (Engeland, Japan of Argentinië) en bij een nederlaag maandag in Parijs tegen de nummer twee van poule F (Verenigde Staten of Zweden).

Nederland-Canada vangt donderdag om 18.00 uur in het Stade Auguste-Delaune in Reims en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart.

De KNVB heeft ruim 6.000 kaartjes verkocht. De supporters verzamelen voor de wedstrijd in de fanzone, achter de kathedraal Notre-Dame in het centrum van Reims.

De Franse autoriteiten laten in verband met de veiligheid maximaal 3.000 fans toe in de fanzone. Zo'n 1,5 uur voor de aftrap begint de Oranjeparade, een tocht over 1,6 kilometer naar het stadion.