Daniëlle van de Donk is wel een beetje klaar met de kritiek van buitenaf op het spel van de Oranjevrouwen tijdens het WK in Frankrijk. De middenvelder vindt dat er wel wat meer mag worden gekeken naar de positieve resultaten tot dusver in de groepsfase.

"Als wij wereldkampioen worden met lelijk voetbal, dan hoor je mij niet klagen. Het hoeft voor mijn part niet met goed voetbal. Wat is goed voetbal? Ik vind dat er te veel nadruk op het spel wordt gelegd", zegt Van de Donk woensdag in gesprek met de NOS.

"Iedereen mag zijn of haar mening hebben, maar ik vind het af en toe wel wat hard. Dat mag wel iets minder. Het is hartstikke mooi dat er zoveel aandacht voor ons is, maar soms vraag ik me af hoe realistisch alles is wat er gezegd wordt. Het is pas ons tweede WK en we hebben wel gewoon zes punten."

'Wij zijn beter tegen goed voetballende tegenstander'

Nederland won ondanks het stroeve spel de eerste twee groepswedstrijden op dit WK (1-0 tegen Nieuw-Zeeland en 3-1 tegen Kameroen), waardoor het al in een vroegtijdig stadium is geplaatst voor de achtste finales.

"Het was ontzettend lastig om tegen Kameroen te voetballen. Ik denk dat wij beter zijn tegen een goed voetballende tegenstander. Maar zo'n wedstrijd als tegen Kameroen kan ons wel verder helpen. Dat moet je ook ervaren en kunnen. Ik ben heel blij dat we dat nu ook doen", aldus Van de Donk.

"Als wij ons lekker gaan voelen, dan komt dat goede voetbal ook wel. We zijn ons ervan bewust dat het beter moet en dat gaan we ook wel doen. We kunnen zeker weer in een zelfde soort sprookje belanden als twee jaar geleden. We zijn heel goed. Stel je voor dat we ook echt goed gaan voetballen, wat kan er dan gebeuren?"

De Oranjevrouwen vieren samen met de fans de zege op Kameroen. (Foto: Pro Shots)

'Ben alleen maar aan het rennen, vliegen en doen'

Van de Donk, die er vier jaar geleden in Canada ook bij was en toen met Nederland strandde in de achtste finales, is het wel eens met de kritiek dat ze dit WK nog niet laat zien wat ze doorgaans bij Arsenal wel doet. Ze heeft daar ook een verklaring voor.

"Op het veld ben ik alleen maar aan het rennen, vliegen en doen. Dan denk ik echt: ga terug naar je taak en voetbal rustig, dat kun je zo goed. Als het niet loopt, ga ik heel hard werken. Dan ga ik ook in verdedigend opzicht extra dingen doen, maar dat heeft niet zoveel effect."

Nederland strijdt om groepswinst

Nederland strijdt donderdag met Canada om de groepswinst. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft aan een gelijkspel voldoende om de eerste plaats veilig te stellen, maar het is maar de vraag of dat een betere uitgangspositie geeft voor de knock-outfase.

"Ik wil gewoon winnen van Canada. We moeten in de flow zien te blijven. Ik heb er verder ook niet bij nagedacht wat de eerste en tweede plaats betekenen. Als ze daarover beginnen te praten, dan loop ik altijd weg. Ik kijk alleen naar de eerstvolgende wedstrijd", besluit Van de Donk.

Nederland-Canada vangt donderdag om 18.00 uur in het Stade Auguste-Delaune in Reims, dat plaats biedt aan ruim 21.000 toeschouwers maar vermoedelijk niet uitverkocht zal zijn, en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart.