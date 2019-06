Marta is door het dolle heen na haar recorddoelpunt tegen Italië (1-0) op het WK. De 33-jarige middenvelder zorgde er daarmee bovendien voor dat Brazilië zich dinsdag plaatste voor de achtste finales van het mondiale eindtoernooi in Frankrijk.

"Dit geeft me een gevoel van gelukzaligheid. Niet alleen omdat ik het record heb gebroken, maar ook omdat ik in staat ben om te laten zien dat vrouwen dit kunnen bereiken", zei Marta na afloop van de wedstrijd in Valenciennes.

"We proberen hier allemaal om de vrouwen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te uiten dat we ook een belangrijke rol innemen. Laat me duidelijk zijn, dit is niet alleen in de sport. Dit is een worsteling voor gelijkheid in alle beroepen."

Marta was ruim een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor het enige doelpunt tegen Italië. Ze benutte op overtuigende wijze een strafschop, nadat de Mexicaanse scheidsrechter Lucila Venegas Montes de bal ietwat makkelijk op de stip had gelegd.

Het was voor Marta alweer haar zeventiende treffer op een WK en daarmee is ze nu recordhouder bij zowel de mannen als de vrouwen. Ze deelde het record met Miroslav Klose, die namens Duitsland zestien keer scoorde op een WK.

Marta legt tegen Italië aan voor haar recorddoelpunt op een WK. (Foto: Pro Shots)

'Marta is symbool voor het vrouwenvoetbal'

De bondscoach van Italië, Milena Bertolini, was ondanks de nederlaag vol lof over Marta, die bezig is aan haar vijfde WK, maar nog nooit wereldkampioen werd (ze werd wel tweede in 2007).

"Marta is wereldwijd een symbool voor het vrouwenvoetbal. Door naar haar te kijken, hebben veel mensen in de afgelopen jaren hun mening veranderd of vrouwen wel of niet kunnen voetballen", aldus Bertolini.

Naast Brazilië (derde) voegden ook Italië (eerste) en Australië (tweede) zich bij de laatste zestien vanuit groep C. Alle drie de landen eindigden op zes punten, maar de Italianen beschikten over het beste doelsaldo.

Nederland, Canada, Frankrijk, Noorwegen, Duitsland, Spanje, China, Engeland, Japan, de Verenigde Staten en Zweden stelden al eerder een plek veilig in de knock-outfase, die zaterdag van start gaat.