Marta mag zich alleen topscorer aller tijden op een WK noemen. De Braziliaanse aanvaller maakte dinsdag tegen Italië (1-0-zege) haar zeventiende doelpunt op een mondiaal eindtoernooi.

De 33-jarige Marta kroonde zich in Valenciennes tot matchwinner door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten. Dankzij die treffer verzekerde Brazilië zich van een plek in de achtste finales.

Marta deelde het record al met Miroslav Klose, die voor Duitsland zestien keer scoorde op een WK. Door haar doelpunt tegen Italië is ze nu zowel bij de vrouwen als de mannen recordhouder. De Braziliaan Ronaldo is met vijftien goals de nummer drie op de lijst.

In 2003 maakte Marta haar eerste doelpunt op een WK in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea (3-0-zege). Ook tegen Noorwegen en Zweden was ze eenmaal trefzeker op dat toernooi.

Marta was topscorer op WK van 2007

Op het WK van 2007 werd de speelster van Orlando Pride met zeven treffers topscorer van het toernooi. Vier jaar later vond ze vier keer het net en bij het vorige WK kwam ze eenmaal tot scoren.

Marta zorgde op het huidige WK voor een van de goals van Brazilië tegen Australië (3-2-verlies) en voegde daar dinsdag tegen Italië dus haar zeventiende WK-treffer aan toe.

In 2002 maakte ze haar debuut voor Brazilië. In totaal kwam ze 145 keer in actie voor haar land en scoorde ze 112 keer.