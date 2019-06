Stefanie van der Gragt heeft dinsdag de groepstraining van de Oranjevrouwen hervat. De 26-jarige verdediger deed in Reims het grootste deel van de oefensessie mee, maar sloeg nog wel de onderlinge partijen over.

Van der Gragt hield vorige week knieklachten over aan de eerste groepswedstrijd op het WK in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland (1-0). Ze trainde daarna enkele dagen apart van de groep en moest zaterdag het gewonnen duel met Kameroen in Valenciennes (3-1) overslaan. Anouk Dekker nam haar plaats centraal in de defensie over.

De Oranjevrouwen zijn met zes punten al zeker van een plek in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman maakt donderdag in het laatste groepsduel met het eveneens al geplaatste Canada uit wie als groepswinnaar de knock-outfase in gaat.

Het is nog niet duidelijk of Van der Gragt fit genoeg is om mee te doen tegen de Canadezen. De situatie van de verdediger van FC Barcelona wordt van dag tot dag bekeken.

De wedstrijd tussen Nederland en Canada, dat net als Oranje de eerste twee groepswedstrijden winnend afsloot, begint donderdag om 18.00 uur in Reims.