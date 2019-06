Bondscoach Thomas Dennerby van de Nigeriaanse vrouwen had maandagavond veel moeite om zijn frustraties voor zich te houden na de controversiële 0-1-nederlaag op het WK tegen Frankrijk. De Zweed is vooral woedend op Danny Makkelie, die als videoscheidsrechter een hoofdrol speelde in de slotfase van de wedstrijd.

De Nederlander kende eerst een strafschop toe aan gastland Frankrijk en besloot even later dat Wendie Renard haar gemiste penalty over mocht nemen, omdat keeper Chiamaka Nnadozie te vroeg van haar lijn was gekomen. Renard trof bij haar tweede poging in de 79e minuut wel doel en bezorgde Frankrijk zo drie punten.

"Als ik je mijn eerlijke mening zou geven over dat penaltymoment, dan zouden ze me waarschijnlijk naar huis sturen. Dat kan ik daarom maar beter niet doen", zei een furieuze Dennerby op zijn korte persconferentie na de wedstrijd.

"Frankrijk is een goed team dat geen hulp nodig heeft om wedstrijden te winnen. Mijn speelsters zijn heldinnen. Ze voerden precies uit wat we van tevoren hadden bedacht en vochten echt voor een goed resultaat. Dat is nu door onze neus geboord."

Door de curieuze overwinning plaatste Frankrijk zich zonder puntenverlies voor de achtste finales van het WK, terwijl een plek in de knock-outfase voor Nigeria aan een zijden draadje hangt. De Afrikaanse formatie kan mogelijk als een van de beste nummers drie door, maar dat is op dit moment nog niet het geval. De ploeg van Dennerby staat op drie punten en een doelsaldo van -2.

Wendie Renard mocht twee keer aanleggen voor penalty. (Foto: Pro Shots)

'Is moed voor nodig om penalty weer te nemen'

Bij Frankrijk overheerste vooral de opluchting na de zwaarbevochten overwinning in Rennes. Bondscoach Corinne Diacre is met name trots op Renard, die ondanks haar misser besloot om de strafschop opnieuw te nemen.

"Wendie had die vastberadenheid in zich om weer achter die bal te gaan staan en daar is veel moed voor nodig", benadrukte Diacre, die Makkelie uiteraard wel steunde. "Er zijn nieuwe regels die zeggen dat de keepster in ieder geval één voet op de lijn moet hebben. Dat was nu niet het geval en we moeten de regels blijven naleven."

Ook voor Renard zelf was het een spannend moment. De verdediger van Olympique Lyon is vooral opgelucht dat ze haar tweede poging wel verzilverde. "Mijn teamgenoten vroegen me of ik de strafschop nog een keer wilde nemen, maar daar was ik snel uit. Het bleek een goede keuze voor het team en voor mezelf."

"Ik denk zelfs dat we nog vaker hadden kunnen scoren, maar Nigeria gaf ons vooral in de eerste helft amper ruimte om te voetballen. Dat was in de eerste twee groepswedstrijden wel anders. Het is positief dat we er desondanks in zijn geslaagd om kansen te creëren."