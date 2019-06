Frankrijk is de groepsfase op het WK voetbal voor vrouwen ongeschonden doorgekomen. Het gastland won op discutabele wijze het laatste groepsduel met Nigeria: 1-0. Noorwegen plaatste zich voor de achtste finales dankzij een zege op Zuid-Korea: 1-2.

De Franse ploeg had in Rennes alle moeite met Nigeria, dat een punt nodig had om op eigen kracht de achtste finales te bereiken. Pas in het slotkwartier viel de winnende treffer.

De bal ging op voorspraak van videoarbiter Danny Makkelie op de stip, na een overtreding van Ngozi Ebere op Kadidiatou Diani. De Nigeriaanse kreeg daar bovendien haar tweede gele kaart voor.

Wendie Renard trapte de bal in eerste instantie op de paal, maar mocht een tweede poging wagen. Makkelie had geconstateerd dat de Nigeriaanse doelvrouw Chiamaka Nnadozie te vroeg van haar lijn was gekomen. De tweede poging van Renard was wel raak.

Nigeria moet door de nederlaag plaatsnemen in de wachtkamer. Met drie punten uit drie duels en een doelsaldo van -2 is het Afrikaanse land nog niet een van de vier beste nummers drie.

Ook Noorwegen staat in de achtste finales. (Foto: Pro Shots)

Noorwegen met Frankrijk mee

Noorwegen eindigde dankzij een 1-2-zege op Zuid-Korea als tweede in de poule en mag ook naar de laatste zestien. De Aziatische vrouwen zijn door de nederlaag uitgeschakeld.

Noorwegen had in Reims twee strafschoppen nodig om af te rekenen met de Koreaanse vrouwen. Caroline Hansen was na vijf minuten trefzeker uit de eerste. Vlak na rust was ook Isabell Herlovsen doeltreffend vanaf 11 meter.

Yeo Min-ji bracht de spanning twaalf minuten voor tijd terug, maar een punt zat er niet meer in voor Zuid-Korea.