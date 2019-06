Sari van Veenendaal vindt dat de speelsters van de Oranjevrouwen de kritiek op het spel naast zich neer moeten leggen. De keeper is van mening dat men vooral moet kijken naar de positieve resultaten tot dusver op het WK in Frankrijk.

"Natuurlijk ben ik met je eens dat het beter moet. Maar ik heb het al vaker gezegd: er is niemand kritischer dan dat wij zelf zijn. We willen nu echter de focus hebben op zes punten uit twee wedstrijden. Een betere start hadden we simpelweg niet kunnen hebben", aldus Van Veenendaal maandag tegen de NOS.

Nederland plaatste zich dankzij zeges op achtereenvolgens Nieuw-Zeeland en Kameroen al in een vroegtijdig stadium voor de achtste finales, maar in beide wedstrijden was het optreden niet om over naar huis te schrijven.

"Ik heb daarom veel zin in de wedstrijd tegen Canada. Dat is een goede tegenstander op een goed moment. We hebben nu tegen twee fysiek sterke landen gespeeld, waartegen we bij vlagen moeite hadden om er doorheen te komen. Ik hoop dat we nu los kunnen", vertelt Van Veenendaal.

"De wedstrijd tegen Canada is ook zeker belangrijk. De eerste plaats in de poule geeft ons een goede uitgangspositie en extra vertrouwen. Het is lekker dat je van tevoren al weet dat je door bent. Eigenlijk gaat het toernooi nu pas echt beginnen."

'Niet echt antwoord op vraag hoe ver we kunnen komen'

Van Veenendaal beaamt dat de speelsters van de Verenigde Staten, die met de 13-0 tegen Thailand de grootste uitslag ooit neerzetten op een WK, en Frankrijk er op dit moment bovenuit steken en weet niet of Nederland dat niveau nog kan benaderen.

"Dat is lastig om nu aan te kunnen geven. Wij zijn bezig met ons toernooi, met onze voorbereiding en onze wedstrijden", houdt de aanvoerder van Oranje, die na vier jaar vertrekt bij Arsenal, zich op de vlakte.

"Ik heb niet echt een antwoord op de vraag hoe ver wij kunnen komen. We hebben onze ambities. We willen heel graag. We zijn goed op weg, maar zijn er zeker nog niet. We gaan met veel vertrouwen de komende wedstrijd in."

Nederland-Canada vangt donderdag om 18.00 uur aan in het Stade Auguste-Delaune in Reims. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft aan een gelijkspel voldoende om groepswinnaar te worden. Bij een nederlaag zijn de Canadezen dat.