De Thaise voetbalsters waren zondag kansloos tegen Zweden (5-1-nederlaag), maar door de late goal van aanvoerder Kanjana Sung-Ngoen stapte de Aziatische ploeg toch met een glimlach van het veld in Nice.

"Dit doelpunt betekent heel veel voor ons. Het betekent dat al ons harde werk in voorbereiding op dit toernooi is beloond", zei de Thaise bondscoach Nuengrutai Srathongvian na het duel.

De nummer 34 van de FIFA-ranking verloor in zijn eerste groepswedstrijd van het WK in Frankrijk met 13-0 van titelverdediger de Verenigde Staten, de grootste nederlaag ooit op een wereldkampioenschap.

Tegen Zweden stond Thailand na negentig minuten op een 4-0-achterstand, waarna Sung-Ngoen in de 91e minuut voor veel emotie zorgde door de eerste Thaise treffer van dit WK te maken. Ook Srathongvian hield het niet droog na het harde schot van de 32-jarige spits in de korte hoek.

"Deze ene goal zorgt voor een lach op ons gezicht en maakt ons gelukkig", zei de bondscoach. "We leden in de vorige wedstrijd een heel grote nederlaag en waren teleurgesteld. Maar door één keer te scoren tegen Zweden hebben we toch wat succes geboekt."

"Nu moeten we ons ontwikkelen en beter worden, zodat we dichter in de buurt komen van de superteams. We moeten beter gaan voetballen, zodat we er meer van kunnen genieten."

De Thaise speelsters bedanken het publiek na de wedstrijd tegen Zweden. (Foto: Pro Shots)

'Blij dat we ons hersteld hebben'

Sung-Ngoen, die tegen Zweden haar zeventiende interlandgoal maakte, kreeg na de wedstrijd veel aandacht van de media. "Ik ben heel blij dat we ons hersteld hebben van de nederlaag tegen de VS en beter hebben gespeeld vandaag", zei de aanvaller. "En ik ben vooral blij dat ik het eerste Thaise doelpunt van dit WK heb kunnen maken. De hele ploeg is gelukkig."

De Zweedse keeper Hedvig Lindahl had begrip voor de blijdschap bij Thailand. "We zijn allemaal mensen", stelde ze. "Na die nederlaag tegen de VS kun je wel wat empathie hebben voor hen."

Thailand is bezig aan het tweede WK. Vier jaar geleden won de ploeg in de groep met 2-3 van Ivoorkust, maar door nederlagen tegen Noorwegen (4-0) en Duitsland (4-0) wist het team zich niet te plaatsen voor de knock-outfase.

De ploeg van Srathongvian speelt donderdag het laatste groepsduel van dit WK tegen Chili, dat na twee wedstrijden ook nog zonder punten is. Thailand heeft alleen nog een theoretische kans op de achtste finales.

De Thaise ploeg viert de goal tegen Zweden met het publiek. (Foto: Pro Shots)