De speelsters van de Verenigde Staten hebben zondag op het WK op subtiele wijze gereageerd op de storm van kritiek na de monsterzege op Thailand (13-0) door de doelpunten in de groepswedstrijd tegen Chili (3-0-winst) zeer gereserveerd te vieren.

Carli Lloyd opende in de elfde minuut de score in Parijs met een fraai schot van net buiten het strafschopgebied. De beste speelster van het WK van vier jaar geleden rende naar de bank en vierde de treffer voor een rij van haar ploeggenoten met een heel klein applausje.

De 36-jarige Lloyd vertelde na de wedstrijd aan Amerikaanse media dat de zogenaamde 'golf clap' een idee was van middenvelder Lindsey Horan.

"Ze zei dat we dit moesten doen als we zouden scoren en ik ben erin meegegaan. Het was leuk. Ik denk dat we een goed statement hebben gemaakt aan de zijlijn."

De Amerikaanse ploeg kreeg vorige week in eigen land veel kritiek na de historische 13-0-zege op Thailand, omdat de speelsters ook bij een grote voorsprong uitgebreid juichten bij de doelpunten. Verschillende analisten stelden dat het "vernederend" en "niet sportief" was.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om het juichen van Lloyd te zien.

'We wilden vandaag wat anders doen'

De speelsters van de titelverdediger zeiden in aanloop naar het duel met Chili dat ze zich niet druk maakten om de meningen van de buitenwereld, maar ze besloten wel om een subtiel statement te maken.

"We wilden vandaag iets anders doen", zei Horan met een glimlach. "Het schudden van handen was daar een onderdeel van, net als de 'golf clap'".

Bondscoach Jill Ellis grapte dat het juichen van Lloyd waarschijnlijk geïnspireerd was door haar man Brian Hollins, een professioneel golfer. "Ik gok dat het een shout-out was naar haar echtgenoot", aldus Ellis.

De VS verzekerde zich door de zege op Chili van een plek in de achtste finales van het WK. De drievoudig wereldkampioen strijdt donderdagavond tegen Zweden om de winst in groep F.