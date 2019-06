Dominique Bloodworth is blij dat ze zaterdag tegen Kameroen (3-1-winst) wél raak schoot, nadat ze in de eerste wedstrijd van dit WK tegen Nieuw-Zeeland een enorme kans onbenut liet.

De verdediger, die deze zomer Arsenal verruilt voor VfL Wolfsburg, schoot tegen Nieuw-Zeeland van dichtbij naast, terwijl de keeper uit positie was.

"Tegen Kameroen was het een soortgelijke situatie. Ik had een déjà vu voordat ik scoorde", kijkt Bloodworth terug op het moment vlak na rust in Stade du Hainaut in Valenciennes. "Nu schoot ik beheerst binnen in plaats van dat ik het zo hard mogelijk wilde doen. Dit was beter."

Door de goal van de 25-jarige Bloodworth kwam Oranje op een 2-1-voorsprong, nadat de eerste helft niet liep zoals gewenst. "Ik denk dat het doelpunt op een heerlijk moment kwam, zo voelde het in ieder geval wel. Het ging daarvoor allemaal wat stroef, ook doordat we meegingen in het fysieke spel van Kameroen. Gelukkig heeft dat geen gevolgen gehad en pakken we weer drie punten."

Vreugde bij Oranje na de goal van Dominique Bloodworth (Foto: Pro Shots)

'Ik wil graag eerste worden'

Na zeges op Nieuw-Zeeland en Kameroen staat Oranje nu op zes punten en daarmee gaat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman samen met Canada aan kop in groep E. Het doelsaldo van Nederland is wel net iets beter (4-1 om 3-0).

Een gelijkspel donderdag in de laatste groepswedstrijd tegen Canada is daardoor voldoende om als groepswinnaar verder te gaan naar de achtste finales.

"We zijn al door, maar ik wil ook graag eerste worden", zegt Bloodworth. "Een paar dingen moeten dan wel anders dan tegen Kameroen, maar dat is zeker mogelijk. Canada is een heel ander soort tegenstander."

De wedstrijd tussen Nederland en Canada begint donderdag om 18.00 uur in Stade Auguste-Delaune in Reims.