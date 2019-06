Canada heeft zich zaterdag in navolging van Oranje geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Noord-Amerikaanse vrouwen wonnen tegen Nieuw-Zeeland ook hun tweede groepsduel: 2-0.

Canada had in de eerste groepswedstrijd met 1-0 gewonnen van Kameroen, waardoor het land op doelsaldo tweede staat onder Nederland, dat vaker heeft gescoord. Oranje heeft daardoor op 20 juni voldoende aan een gelijkspel tegen Canada om de groep te winnen.

Net als de Oranjevrouwen had Canada het lang lastig met Nieuw-Zeeland, dat verdedigend weinig weggaf maar in aanvallend opzicht bar weinig te bieden had. Nieuw-Zeeland kwam tot geen enkel schot tussen de palen.

Canada wist zelf ook weinig te creëren, al was Christine Sinclair na een kwartier spelen met een kopbal op de lat wel dicht bij een treffer.

Canada viert het openingsdoelpunt van Jessie Flemming. (Foto: Pro Shots)

Canada na rust wel trefzeker

Vlak na rust was het wel raak. Jessie Flemming vond na een voorzet van de linkerkant de verre hoek: 1-0. Christine Sinclair had direct daarna de voorsprong moeten verdubbelen, maar de Canadese topschutter aller tijden (181 doelpunten) schoot over.

Ook daarna was het voornamelijk Canada dat aanspraak maakte op een doelpunt, maar Sinclair verzuimde dat wederom. Een kwartier voor tijd besliste Nichelle Prince het duel alsnog: 2-0.

Nieuw-Zeeland strijdt in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen om plek drie. De winnaar mag nog hopen op een plek in de achtste finales als een van de vier beste nummers drie.