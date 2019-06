De Oranjevrouwen zijn zeker van een plek in de achtste finales van het WK, maar bondscoach Sarina Wiegman weet dat de ploeg nog sterk zal moeten verbeteren om echt hoge ogen te kunnen gooien in Frankrijk.

"Als we ver willen komen, moet het beter dan dit", geeft Wiegman na de 3-1-overwinning op Kameroen aan bij de NOS. "Maar ik ben nu vooral blij dat we gewonnen hebben en dat we door zijn naar de volgende ronde."

Wiegman zag Oranje nog wel aardig beginnen aan het duel in het Stade du Hainaut in Valenciennes. "We wilden meteen druk zetten op de tegenstander en dat lukte goed op het begin. Maar daarna werd het slordiger en daarmee bewezen we onszelf geen dienst."

Het duurde tot vier minuten voor rust tot Oranje eindelijk op voorsprong kwam, maar twee minuten na de goal van Vivianne Miedema kwam Kameroen alweer langszij. "Dat was een slecht moment, maar het is goed dat we ons herstellen en meteen na rust de 2-1 maken."

Nog één keer kroop Oranje in de slotfase door het oog van de naald toen Kameroen vlak voor de 3-1 van Miedema nog een levensgrote kans kreeg. "Gelukkig ging die bal er niet in. Op die momenten moeten we echt zorgvuldiger zijn."

Vreugde bij Oranje na de zege op Kameroen. (Foto: Pro Shots)

Wiegman boos op uitglijdende Van de Sanden

Shanice van de Sanden maakte de negentig minuten niet vol. De vleugelaanvaller, die in de eerste helft opvallend vaak uitgleed, werd na ruim een uur spelen gewisseld en was daar zichtbaar niet blij mee.

Hoewel Van de Sanden de assist gaf bij de 1-0 van Miedema, was Wiegman kritisch op de snelle aanvaller. "Ze had niet het juiste schoeisel aan en daarom gleed ze vaak weg. Ja, daar ben ik boos over. Ik vind dat als je een WK speelt, je schoenen in orde moeten zijn."

Nederland komt donderdag weer in actie. In het afsluitende groepsduel met Canada staat alleen nog de groepswinst op het spel.

"We willen de laatste wedstrijd goed spelen en winnen, zodat we eerste worden in de poule", zegt Wiegman. Of ze dan andere spelers een kans gaat geven, wil ze niet zeggen. "Al maken de wisselspelers het me moeilijk om te kiezen."